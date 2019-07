Moda sostenibile: Zalando, imballaggi 100% green entro il 2020

Novità da Zalando sul fronte della moda sostenibile, con imballaggi 100% sostenibili entro il 2020.

Imballaggi 100% sostenibili entro il 2020. L’annuncio arriva da Zalando, nota piattaforma online di e-commerce dedicata al mondo della moda e del lifestyle, che allo stesso tempo lancerà 5 nuovi brand per espandere il proprio assortimento in relazione all’ecomoda. Tecniche di lavorazione e materiali ecofriendly permetteranno di risparmiare risorse e ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera.

Moda sostenibile un traguardo sempre più irrinunciabile per le aziende del settore, con l’imballaggio tra gli aspetti chiave secondo Zalando per comunicare al consumatore le proprie scelte per l’ambiente. Riduzione del volume degli imballaggi e l’impiego di materiali ecofriendly al 100% entro il 2020, a cominciare dall’utilizzo di carta completamente riciclabile e buste realizzate per l’80% con plastica riciclata. Il risultato è rappresentato da un taglio del 40% alle emissioni di CO2 e il mancato conferimento in discarica dei rifiuti, destinati invece al riciclo.

Impegno nel promuovere l’ecomoda e un e-commerce responsabile si uniscono a iniziative rivolte alla piena trasparenza per quanto riguarda la catena di fornitura. Oltre 15mila articoli e 240 marchi compongono ora l’offerta di Zalando, con la moda sostenibile estesa a tutte le categorie e a brand “premium” come Filippa K e Mother of Pearl, ma anche a quelli outdoor come Patagonia o all’Eco Fair Fashion for women and men di ARMEDANGELS.

A questi si uniranno ora i 5 nuovi brand annunciati da Zalando, che nelle prossime settimane verranno resi disponibili sulla piattaforma: lo spagnolo Ecoalf, l’olandese Mud Jeans, lo svedese Swe-s, la linea di activewear Girlfriend Collective e infine l’imtimo Stripe + Stare.