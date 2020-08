Moda sostenibile: ACBC chiude aumento di capitale da 2,3 milioni di euro

Fonte immagine: Acbc

L'aumento di capitale per ACBC è stato sottoscritto dagli investitori Doorway, Boost Heroes e da altri importanti investitori.

Parliamo di: Moda Sostenibile

In un periodo in cui molte imprese stentano a riprendere in mano la loro strada, ACBC prende il volo. La start-up leader di prodotti sostenibili nel mercato Fashion & Sportswear e inventrice della scarpa con la zip (ZipShoe), ha chiuso l’aumento di capitale a 2,3 Milioni di euro. Un bel risultato che ha raccolto investitori come Doorway e Boost Heroes.

Importanti risultati erano già all’orizzonte dopo essere risultata a giugno la migliore startup di B Heroes, la docu-serie che racconta il mondo dell’imprenditorialità innovativa italiana; realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, la serie è andata in onda su Sky e NOW TV: nel corso delle puntate le 16 le startup selezionate tra più di 500 candidate si sono contese gli investimenti finali di 1 milione di euro, messi a disposizione da Boost Heroes e da altri investitori. I risultati si confermano che, nonostante il periodo di crisi, ci sia sempre una maggiore attenzione all’ecosostenibile. La moda ripensata in chiave green continua a mangiare terreno e ACBC ne è uno dei più importanti esempi.

Giò Giacobbe, CEO di ACBC ha dichiarato:

“Siamo riusciti a raccogliere il 100% del capitale che ci eravamo prefissati di raggiungere grazie soprattutto al supporto di DOORWAY, che ci ha seguito in ogni passo e supportato nelle decisioni più importanti. L’aumento di capitale, sottoscritto da soci istituzionali e non, aiuterà lo sviluppo DTC con un aumento del Team, importanti attività di OnLine Marketing e potenziamento dell’E-commerce”.

ACBC: l’azienda che progetta scarpe sostenibili

ACBC progetta e produce calzature sostenibili brevettate: la prima scarpa componibile al mondo. Un brevetto protegge la tecnologia che garantisce l’intercambiabilità attraverso una cerniera. Ha rivoluzionato il mercato delle calzature con scarpe personalizzabili, ecologiche, perfette per il mercato online ed eccezionali per viaggiare. Nata nel 2017, diventa subito globale grazie ad un video che raggiunge 50 milioni di visualizzazioni e oltre 2.500 clienti worldwide. Ha all’attivo 13 store monomarca in 9 paesi e vanta collaborazioni in co-brand con marchi tra cui Moschino e Armani. Nel 2019 la società ha registrato un aumento dei ricavi del 130% mantenendo un EBITDA Margin del 14%.