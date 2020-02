Car sharing e info mobilità in un’app, accordo tra Enjoy e Waze

Car sharing e navigazione intelligente in una sola app, l'accordo tra Enjoy e Waze.

Car sharing e info mobilità in un’unica app. Questo l’obiettivo della collaborazione tra l’operatore di car sharing Enjoy e l’app di navigazione Waze, che nella stessa applicazione offriranno la possibilità di avviare il noleggio, impostare il tragitto più rapido e ottenere inoltre informazione sulla viabilità.

Gli utenti Enjoy potranno iniziare il noleggio direttamente dall’app del servizio di car sharing. Sulla mappa sarà presente l’icona di Waze: se cliccata consentirà di accedere ai servizi di navigazione, con possibilità di ricevere informazioni in tempo reale ed eventuali variazioni di percorso richieste per offrire comunque il tragitto più rapido.

Per tornare alla schermata di noleggio basterà fare “tap” sull’icona di Enjoy presente sulla mappa. Ha dichiarato Giuseppe Macchia, Senior Vice President Marketing R&M and Smart Mobility Services di Eni:

Da sempre Enjoy si impegna a decongestionare il traffico offrendo un’alternativa condivisa all’utilizzo dell’auto privata, e si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di chi vive e lavora in città. La partnership con Waze, innovativa nel settore della mobilità, nasce per migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti Enjoy, che seguendo le indicazioni dell’app di navigazione possono muoversi in modo ancora più facile e sicuro in città spesso congestionate dal traffico come Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna.