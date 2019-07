Misuratore di pressione: come sceglierlo

Il misuratore di pressione è uno strumento utile da tenere in casa: ecco come sceglierlo e le tipologie, dai classici a pompetta a quelli digitali.

Il misuratore di pressione è uno strumento spesso indispensabile all’interno dell’abitazione, soprattutto per quei pazienti che hanno necessità di controllare frequentemente il loro stato di salute. Questo dispositivo, infatti, può risultare il migliore alleato non solo per chi soffre di ipertensione, ma anche per coloro che tendono ad avere valori bassi della pressione. Ma quali sono le tipologie disponibili in commercio, come scegliere questo importante strumento?

Sul mercato sono disponibili le più svariate tipologie di misuratore di pressione, anche se per il consumatore finale la scelta solitamente è fra due varietà distinte: il classico sfigmomanometro a pompetta e il misuratore digitale. Il primo prevede di gonfiare una fascia da braccio con la già citata pompetta, per poi leggere i valori su un quadrante analogico dove una lancetta indicherà le letture della minima e della massima. Non è semplicissimo da usare, pertanto non è sempre indicato per l’utente comune. La versione digitale, invece, gonfia la fascia da braccio grazie a un motore ad aria compressa e mostra i valori rinvenuti su un comodo display. Esistono tipologie anche da polso dei modelli digitali, molto comode e veloci da usare, ma non sempre la loro precisione è equiparabile ai modelli da braccio. Di seguito, qualche consiglio.

Misuratori di pressione: i migliori

Pic, misuratore di pressione meccanico

Per chi non volesse rinunciare al classico misuratore di pressione meccanico, Pic – uno dei marchi più noti sul fronte della salute – offre la sua proposta Classic Stethomed. Dotato di una comoda fascia da braccio, di un tradizionale sfigmomanometro a pompetta e dell’immancabile stetoscopio, questa soluzione è perfetta sia per gli utenti domestici – purché siano in grado di usare questo strumento – che per chi fosse alla ricerca di una soluzione più professionale.

Grazie al know-how di Pic, il misuratore di pressione manuale garantisce una buona efficacia e affidabilità di lettura, per rilevare sia le condizioni di ipertensione che quelle di ipotensione. Il comodo strappo in velcro sulla fascia, inoltre, garantisce una presa salda e regolabile per ogni conformazione fisica. Secondo gli acquirenti di Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : ottimo rapporto qualità e prezzo, facilità di lettura, leggerezza;

: ottimo rapporto qualità e prezzo, facilità di lettura, leggerezza; Contro: alcuni vorrebbero uno stetoscopio migliorato.

Il prodotto è in vendita su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 22.90 euro. Qui per acquistarlo.

OMRON Healthcare M3, misuratore di pressione digitale

Per chi non volesse rinunciare alla comodità di una lettura digitale, invece, OMRON presenta il suo Healthcare M3. Molto semplice e affidabile da usare, il dispositivo prevede la tecnologia Intellisense per gonfiare la fascia da braccio in modo confortevole per il paziente, senza dolori o una sensazione di eccessiva costrizione. Può rilevare le irregolarità del battito cardiaco, segnalandole sul suo ampio display, e può memorizzare fino a due utenti differenti, ognuno dei quali potrà approfittare di 60 diverse misurazioni.

La confezione include già le batterie e il prodotto è stato realizzato sulla base di rigorosi test da organizzazioni sanitarie, per testimoniarne l’affidabilità in lettura. Secondo gli acquirenti di Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi.

Pro : facile da usare, affidabilità dei valori rilevati, comodità della funzione di memorizzazione delle precedenti rilevazioni;

: facile da usare, affidabilità dei valori rilevati, comodità della funzione di memorizzazione delle precedenti rilevazioni; Contro: alcuni segnalano misure non sempre precisissime dopo diversi anni d’uso.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 69 euro. Qui per acquistarlo.

Sanitas SBM 03, misuratore di pressione da polso

Infine un soluzione per chi fosse alla ricerca di un comodo misuratore di pressione da polso: con il suo SBM 03, Sanitas offre un’esperienza di utilizzo facile e veloce, con un tempo di misurazione davvero brevissimo. Adatto per polsi dalla circonferenza dai 14 ai 19.5 centimetri, il misuratore permette di confrontare i propri risultati con una scala graduata, pronta a riportare i livelli medi per la pressione bassa, normale oppure alta. Inoltre, è in grado di rilevare le aritmie, fornendo anche un segnale sonoro, oltre che una comoda indicazione sul suo ampio display.

Compatto e poco ingombrante, secondo gli acquirenti Amazon questo dispositivo presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : semplice, facile da usare, economico, misurazioni mediamente affidabili;

: semplice, facile da usare, economico, misurazioni mediamente affidabili; Contro: a volte le misurazioni ripetute hanno grandi variazioni.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 15.99 euro. Qui per acquistarlo.

Scelta della redazione

Per la sua facilità d’uso, le funzioni aggiuntive, la presenza di un comodo strumento di memorizzazione e l’affidabilità dei risultati, la redazione consiglia il misuratore digitale di Omron.