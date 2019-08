Misuratore battito cardiaco: per chi è utile e quale scegliere

Il misuratore di battiti cardiaci è utile sia per lo sport che in alcune condizioni di salute: ecco quale scegliere tra dispositivi da dito e da polso.

Controllare il battito cardiaco è una necessità quotidiana per molte persone. Non solo per chi pratica sport, poiché la frequenza cardiaca aiuta a comprendere l’efficacia della performance, ma anche per chi soffre di alcuni disturbi di salute. Dal monitoraggio della tachicardia alle aritmie, passando per le più classiche condizioni di ipertensione o ipotensione, disporre di un misuratore di battito cardiaco in casa è certamente una possibilità a cui non si può rinunciare. Ma a chi può essere utile e, soprattutto, quale scegliere?

Un dispositivo adatto alla misurazione del battito cardiaco può ritornare utile a una grande moltitudine di persone: dai già citati sportivi per controllare la performance, passando per tutte le persone che hanno a che fare con le più svariate problematiche di cuore: tachicardie, aritmie, angina, pressione alta o bassa e molte alte ancora. La definizione misuratore di battito cardiaco, però, è decisamente generica: oggi sono infatti presenti sul mercato i più svariati apparecchi in grado di effettuare questo controllo, anche molto differenti tra loro. Basti pensare come i più gettonati smartwatch e gli altrettanto diffusi fitness tracker assolvano in modo più che egregio a questo compito. In questo frangente, di conseguenza, si prenderanno in considerazione due categorie di prodotti specifici: i misuratori da dito e quelli da polso. Di seguito, qualche consiglio.

Misuratori battito cardiaco: le proposte

HYLOGY, pulsossimetro da dito con saturimetro

Il modo più rapido e veloce per controllare il battito cardiaco all’interno della propria abitazione è quello di dotarsi di un pulsossimetro con saturimetro. Questo apparecchio è normalmente impiegato per misurare i livelli di ossigenazione del sangue, ma contestualmente riporta in modo efficace anche i battiti cardiaci. È molto comodo poiché viene posizionato sul dito, tramite un attacco a clip, e permette non solo di ottenere i valori in pochi secondi, ma anche di poter effettuare monitoraggi prolungati. Su questo fronte HYLOGY propone un modello pratico e veloce, leggero e ricco di funzioni. Grazie al suo schermo OLED, è facile visualizzare valori come la frequenza cardiaca, il livello di ossigenazione del sangue e molto altro ancora. Il tutto entro sei secondi dall’applicazione.

Dotato di un sistema di spegnimento automatico quando non in uso, il prodotto è alimentato da due batterie AAA e include anche un sensore di posizione, affinché i valori sullo schermo possano essere orientati a 360 gradi per garantire sempre la migliore lettura. Secondo gli utenti Amazon, il dispositivo presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : affidabile, facile da usare, misurazione veloce;

: affidabile, facile da usare, misurazione veloce; Contro: alcuni segnalano qualche difficoltà nell’avvio della misurazione.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 22.98 euro. Qui per acquistarlo.

Beurer, pulsossimetro PO40

Sempre sul fronte dei pulsossimetri con saturimetro, quindi adatti anche a misurare i battiti cardiaci, Beuer propone il suo PO40. Leggero e facile da usare, il dispositivo può essere applicato sul dito per controllare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, battito e frequenza cardiaca e l’indice di modulazione della pulsazione. Prevede un comodo display dall’alta leggibilità all’aperto e il dispositivo è progettato per resistere anche alla pressione in alta quota, una peculiarità molto utile per alcuni tipi di sport. È inoltre dotato di una funzione di autospegnimento quando non in uso, mentre per alimentarlo è sufficiente ricorrere a due batterie di tipo AAA.

Grazie a un display dalla luminosità regolabile e al peso ridottissimo, questo pulsossimetro può essere anche facilmente trasportato. Secondo gli utenti di Amazon, il prodotto presenza i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : affidabile, leggero, basso consumo delle batterie;

: affidabile, leggero, basso consumo delle batterie; Contro: a volte richiede un po’ di pazienza per riconoscere il dito.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 54.70 euro. Qui per acquistarlo.

Polar FT1, monitor da polso con fascia

Per chi fosse invece alla ricerca di una soluzione da polso, Polar offre il suo FT1: un dispositivo dal poco ingombro, dalla grandezza di un comune orologio. Realizzato in materiale impermeabile, tra cui il poliuretano termoplastico, può essere impiegato in qualsiasi condizione d’uso: anche in acqua, poiché adatto al nuovo. Una soluzione non da poco, di conseguenza, per gli appassionati dello sport. Grazie al suo grande display a cristalli liquidi, dalla buona leggibilità, permette di visualizzare i dati registrati anche all’aperto. Include inoltre molte funzioni, come la possibilità di impostare una Target Zone di battiti personale, trasmettere i dati memorizzati a un computer tramite il sistema OwnCode, predisporre dei segnali acustici quando la frequenza risulta lontana dai parametri definiti e, ancora, il sistema Heart Touch per la visualizzazione dei dati senza la pressione di alcun pulsante. Naturalmente, in abbinamento vi è l’apposita fascia da stringere al petto, per ottenere delle misurazioni quanto il più possibile precise.

Ottimo per tutti coloro che vogliono monitorare i loro battiti cardiaci nel corso dell’intera giornata, è anche leggero e riporta le indicazioni di data e ora. Secondo gli utenti su Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi.

Pro : leggerezza, praticità, facilità di lettura;

: leggerezza, praticità, facilità di lettura; Contro: la presenza della fascia lo rende meno pratico di soluzioni unicamente da polso.

Il dispositivo è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 89.90 euro. Qui per acquistarlo.

Scelta della redazione

Per un uso unicamente domestico, la redazione consiglia il misuratore da dito Hylogy. In caso si volesse effettuare un monitoraggio durante lo sport, non può che essere scelta la proposta di Polar.