Mirtilli: una tazza al giorno previene i rischi per il cuore

Inaspettatamente, non abbiamo riscontrato alcun vantaggio con una piccola assunzione giornaliera di mirtilli da 75 grammi (mezzo bicchiere) in questo gruppo a rischio. È possibile che sia necessario un apporto giornaliero più elevato per i benefici per la salute del cuore nelle popolazioni obese e a rischio, rispetto alla popolazione generale.

