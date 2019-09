Ministero della Salute ritira cozze e tonno affumicato: doppia allerta alimentare

Allerte alimentari da parte del Ministero della Salute: rischio microbiologico per cozze e tonno affumicato, i lotti interessati dal doppio avviso.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Due nuove allerte alimentari sono comparse sul sito del Ministero della Salute. Si tratta di due avvisi che interessano rispettivamente alcuni lotti di cozze e di tonno affumicato, entrambi caratterizzati da un possibile rischio microbiologico e provvisti delle relative indicazioni per i consumatori che dovessero aver inavvertitamente acquistato i prodotti poi ritirati dagli scaffali.

Per quanto riguarda l’allerta relativa al tonno affumicato a tranci, marchio Top Quality, il ritiro è avvenuto a titolo precauzionale per sospetto caso di sindrome sgombroide. Il prodotto è commercializzato a marchio Riunione Industrie Alimentari srl, numero del lotto interessato dall’avviso Z1909253. Il produttore risulta essere la Salazones Moti, con sede dello stabilimento P.I.C.A. C/Italia, 79 A 03600 Elda. Marchio del produttore/stabilimento S12.021005/A.

La data di scadenza dei tranci di tonno affumicato ritirati per sospetta sindrome sgombroide è fissata al 29/09/2019. Le confezioni sono del peso di circa 2 chilogrammi. Queste le indicazioni per la sicurezza alimentare dei consumatori diffuse dal Ministero della Salute:

Se avete acquistato il prodotto si consiglia di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita. Per ulteriori delucidazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 010/803344 interni 211-216-302, oppure all’indirizzo email qualita@lariunione.it.

L’allerta microbiologica che interessa le cozze a marchio Cooperativa Mitilicoltori Spezzini è causata dalle rinvenute tracce di Salmonella spp. a seguito di analisi sul prodotto. L’alimento è distribuito con denominazione MUSCOLO SPEZZINO Prodotto Selezionato, mentre Antonio Verrini e Figli S.P.A. e Soc. Coop. Mitilicoltori Spezzini a.r.l. è la ragione sociale dell’OSA.

Il lotto di produzione è lo 09-09-19 FL, nome del produttore Soc. Coop. Mitilicoltori Spezzini a.r.l. con stabilimento in via S.Teresa 21 – Lerici (SP). Marchio dello stabilimento/del produttore IT 11 CSM CE. Venduto in sacchetti di rete da 2 kg o confezioni commerciali da 5/10 kg. Di seguito le indicazioni del Ministero della Salute ai consumatori: