MINI Electric, presentazione il 9 luglio: video teaser

Fonte immagine: MINI

Il 9 luglio sarà annunciata la MINI Electric: per stuzzicare l'attenzione, BMW ha condiviso un video in cui la piccola auto elettrica appare brevemente.

Parliamo di: Auto elettriche

La MINI Electric è oramai prossima al debutto. BMW punta molto su questo modello che va ad elettrificare uno dei suoi brand più iconici. La presentazione ufficiale si terrà il prossimo 9 luglio, ma le prenotazioni sono già state aperte in Norvegia, Germania, Francia, Olanda e Svezia. BMW sta valutando anche l’interesse dei clienti in America, Inghilterra, Italia e Spagna.

Di questa auto elettrica non si conoscono molti dettagli, ma il costruttore tedesco ha voluto stuzzicare la curiosità rilasciando un video teaser dedicato all’auto in cui la MINI appare di sfuggita in alcune scene.

Da quel poco che si sa la variante elettrificata della MINI disporrebbe di tre porte e si caratterizzerebbe anche per l’uso in alcune parti del colore giallo che è stato adottato anche per identificare la versione Plug-In della MINI. Il powertrain dovrebbe essere lo stesso della BMW i3. Non ci sono menzioni sul pacco batteria ma è possibile che sia sempre lo stesso dell’iconica auto elettrica di BMW.

La MINI Electric si configurerebbe essere quindi come un’auto pensata prevalentemente per l’ambito cittadino. Effettivamente, lo stesso video teaser mostra l’auto in azione all’interno di un ambiente urbano a rimarcare probabilmente il suo target.

Se ne saprà molto di più tra qualche settimana quando BMW porterà al debutto questa sua nuova auto elettrica che sicuramente strizzerà l’occhio ai giovani e agli amanti di un brand che oggi va molto di moda. La nuova auto elettrica del gruppo automobilistico tedesco dovrebbe entrare in produzione nel Regno Unito e in Cina. Sarà disponibile in Europa entro la fine dell’anno.