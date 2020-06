Mindfulness: cos’è, benefici ed esercizi

Mi piace prendere il mio tempo con ogni piatto, essendo pienamente consapevole del piatto, dell’acqua e di ogni movimento delle mie mani. So che se mi sbrigo per andare a prendere una tazza di tè, il tempo sarà spiacevole e non degno di essere vissuto. Sarebbe un peccato, perché ogni minuto, ogni secondo della vita è un miracolo.

Significa prestare attenzione, ma in un modo particolare: con intenzione; al momento presente; in modo non giudicante.

Come accennato all’inizio la Mindfulness è una tecnica meditativa che trae origine dalla pratica buddista. Più nello specifico si propone di porre l’individuo a contatto con le proprie emozioni negativa, così che possa giungere a un più produttivo rapporto con le situazioni che provocano disagio emotivo. Non si tratta quindi di una serie di esercizi per rilassarsi, malgrado possa rientrare tra i benefici che ne derivano.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.