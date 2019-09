I migliori 5 misuratori di glicemia

I misuratori di glicemia sono dispositivi indispensabili all'interno della casa, per chi deve monitorare di continuo i valori del sangue: i 5 migliori.

Per chi ha necessità di monitorare con regolarità i livelli di glucosio nel sangue, avere a disposizione in casa un misuratore di glicemia è estremamente importante. Questo strumento è infatti un alleato irrinunciabile per coloro che soffrono di vari disturbi e patologie, come ad esempio il diabete, poiché permette di conoscere i propri valori in qualsiasi momento della giornata e di adeguare conseguentemente la terapia. Quest’ultima, come facile intuire, dovrà essere sempre concordata con il proprio medico curante. Ma cosa sono i misuratori di glicemia e, soprattutto, quali sono i cinque migliori?

Il misuratore di glicemia, così come già accennato, è un dispositivo che permette di misurare i livelli di glucosio nel sangue. I modelli più diffusi sul mercato prevedono un piccolo dispositivo, dalle dimensioni variabili, nel quale è possibile inserire un apposito stick. Quest’ultimo verrà impregnato da una goccia di sangue, estratta dal dito tramite un’apposita lancetta sterile. Negli ultimi anni, tuttavia, sono giunti sul mercato anche dei modelli laser, che permettono quindi di effettuare questa importante misurazione senza la necessità di una puntura, per quanto praticamente indolore. Di seguito, qualche consiglio.

Misuratori di glucosio: i migliori

Pic Glucotest

Per tutti coloro che fossero alla ricerca di un prodotto facile da utilizzare ed economico, Pic – uno dei marchi più famosi sul fronte dei dispositivi medicali – offre il suo efficiente Pic Glucotest. Questo sistema di monitoraggio permette di controllare la glicemia in modo immediato, grazie all’assenza di codifica e quindi a una soluzione pronta all’uso. Grazie al suo ampio display a cristalli liquidi, rende la lettura agevole in qualsiasi condizione di utilizzo e il procedimento richiede solo quattro step.

Fornito con 10 strisce reattive Active e 10 lancette pungidito, comprensive di penna, secondo gli acquirenti Amazon presenta i seguenti vantaggi e svantaggi.

Pro : leggero, economico, facile da utilizzare;

: leggero, economico, facile da utilizzare; Contro: alcuni lamentano misurazioni non sempre precise.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 10.01 euro. Qui per acquistarlo.

Sinecare Safe AQ

Per chi fosse alla ricerca di un dispositivo leggero e facile da trasportare, ma dotato di ogni funzionalità, Sinecare offre il suo kit Safe AQ. Poco più piccolo di un palmo di una mano, garantisce letture in poco meno di 5 secondi, senza necessità di codifica. L’estrazione della goccia di sangue tramite l’apposita penna avviene tramite lance dallo scatto veloce, per il minimo fastidio, con l’ottima possibilità di regolare la profondità di penetrazione. Le letture, inoltre, rispettano lo standard ISO 15197:2013.

Il kit comprende, oltre al dispositivo, 50 strisce e 50 lancette, la penna di lancio, le batterie, una valigetta di trasporto e il manuale. Secondo gli acquirenti Amazon, presenta i seguenti vantaggi e svantaggi.

Pro : comodo, leggero, facilmente trasportabile, ricco di accessori;

: comodo, leggero, facilmente trasportabile, ricco di accessori; Contro: alcuni ricevono dei messaggi d’errore nelle letture, sporadicamente.

Il dispositivo è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 29.99 euro. Qui per acquistarlo.

Accu-Check Aviva

Da Accu-Check, altro marchio molto noto per i suoi dispositivi di stampo medico, arriva il misuratore di glicemia Accu-Check Aviva. Il dispositivo, dalla maneggevole scocca nera, offre un ampio display per una facile lettura delle misurazioni, nonché due comodi pulsanti di navigazione per rendere l’operazione ancora più immediata. Semplice e accurato, non richiede nessun tipo di codifica, di conseguenza è immediatamente pronto all’uso.

Il kit contiene anche il dispositivo pungidito Accu-Check Fastclix, nonché 6 lance e 10 aghetti di prova. Secondo gli acquirenti Amazon, presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : veloce, affidabile, accuratezza considerata elevata;

: veloce, affidabile, accuratezza considerata elevata; Contro: alcuni lamentano uno scaricamento veloce delle batterie.

Il kit è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 28.98 euro. Qui per acquistarlo.

OneTouch Verio Flex

Per chi fosse alla ricerca di un dispositivo semplice ed economico, dal design intuivo e dalle funzioni immediate, OneTouch offre il suo glucometro Verio Flex della linea Lifescan. Si tratta di un prodotto particolarmente interessante poiché dotato di connettività Bluetooth e, pertanto, permette il trasferimento delle proprie misurazioni a dispositivi esterni, come computer o smartphone per averli sempre sotto controllo. Anche per questo prodotto, non è necessaria codifica.

Nella confezione sono presenti 10 strisce reattive, 10 lancette, l’apposita penna e una pratica custodia. Secondo gli acquirenti Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : facile da usare, misurazioni affidabili, comodità di trasporto;

: facile da usare, misurazioni affidabili, comodità di trasporto; Contro: non sempre la configurazione del Bluetooth è immediata.

Il kit è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 19.49 euro. Qui per acquistarlo.

SmartLab Genie

Infine, una soluzione completa per chi desidera affidabilità, senza però spendere troppo. SmartLab offre infatti Genie, un misuratore di glicemia nel sangue con letture velocissime, in poco meno di 5 secondi. Non richiede calibrazione né codifica, inoltre è possibile memorizzare sul dispositivo – dall’ampio schermo a cristalli liquidi – fino a 350 letture, con la possibilità di visualizzare i valori medi per 7, 14 o 28 giorni.

Il kit comprende, oltre al dispositivo, 10 strisce e 10 lancette, una penna, una borsa da trasporto, batterie e una striscia di controllo. Secondo gli acquirenti Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : leggero, veloce nella lettura, comodo nel trasporto;

: leggero, veloce nella lettura, comodo nel trasporto; Contro: secondo alcuni le misurazioni non sono sempre precise.

La soluzione è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 19.99 euro. Qui per acquistarla.

Scelta della redazione

Data la comodità della connessione Bluetooth, la redazione consiglia l’acquisto del dispositivo OneTouch Verio Flex. Prima di scegliere il proprio modello preferito di glucometro, tuttavia, si consiglia di verificare la facilità di recupero delle strisce sostitutive.