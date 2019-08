Miglio, 5 ricette per mangiare sano con gusto

Dall’insalata alla zuppa, dal budino alle crocchette: idee facili e veloci per realizzare squisite ricette dolci e salate a base di miglio.

Il miglio è un cereale ricco di proprietà nutritive, un alimento completo altamente digeribile e soprattutto privo di glutine. Questa caratteristica lo rende adatto alla preparazione di pietanze che possono essere consumate da chi soffre di celiachia, piatti che permettono di fare il pieno di vitamine preziose appartenenti ai gruppi B, A ed E ma anche di minerali benefici per la salute. Il miglio è infatti una fonte naturale di potassio, magnesio, ferro e silicio, fondamentale per la salute di pelle e capelli.

Con il miglio è possibile portare a tavola diversi piatti dolci e salati, sfruttando la sua versatilità e facilità di preparazione. Per cucinare questo cereale è importante seguire alcune regole base: non è necessario mettere il miglio in ammollo prima di farlo lessare, inoltre è importante usare una quantità di acqua che sia doppia rispetto alle dosi del cereale. È anche fondamentale evitare di scolare il miglio una volta cotto, permettendo all’acqua di cottura di assorbirsi completamente per evitare di disperdere tutte le qualità nutritive presenti. Qui di seguito alcune idee per realizzare ricette facili e veloci.

Crocchette di miglio e patate

Semplici e gustose, le crocchette di miglio e patate si preparano utilizzando il cereale lessato eventualmente anche avanzato da una preparazione precedente. Si aggiungono le patate cotte al vapore e schiacciate con una forchetta, arricchendo con sale, pepe e spezie o erbe aromatiche a piacere. Incorporando della farina di ceci, si dà all’impasto la forma di crocchette allungate da far rotolare su un letto di pane grattugiato. Le crocchette possono essere soffritte in padella con poco olio oppure fatte cuocere in forno per circa quindici minuti impostando una temperatura di 180 gradi.

Polpette di miglio al forno

Le polpette di miglio possono essere preparate senza usare le uova, diventando un ottimo piatto vegano nutriente. Occorrono miglio cotto, patate ridotte in purea, verdure a piacere come zucchine e carote lessate. Si amalgamano tutti gli ingredienti e si aggiungono sale e poco olio, preparando un impasto che può essere ridotto in piccole sfere o dischi schiacciati da passare nel pangrattato e cuocere in forno a 180 gradi, per circa venti minuti.

Insalata di miglio e ceci

Il miglio lessato può diventare l’ingrediente principale di una fresca insalata estiva, da gustare anche in spiaggia o all’aperto. Si possono aggiungere ceci lessati, rucola, pomodori freschi, sedano e zucchine a julienne. Il condimento ideale è a base di olio e succo di limone, eventualmente arricchendo con spezie a piacere.

Zuppa di miglio e zucca

La zuppa di miglio e zucca si prepara facendo rosolare la zucca in padella con lo scalogno, il rosmarino e il timo. Dopo alcuni minuti, si aggiunge il miglio e si fa tostare, aggiungendo poi brodo vegetale a sufficienza per far cuocere la zuppa circa mezzora, aggiungendo qualche mestolo all’occorrenza. La zuppa si serve calda spolverata con abbondante formaggio grana grattugiato.

Budino di miglio

Un ottimo dolce al cucchiaio si prepara usando il miglio cotto, il cioccolato fondente, il latte di riso. Si inserisce nel mixer il miglio, il cioccolato, il latte e un paio di cucchiai di malto d’orzo. Si ottiene un composto cremoso che può essere versato in contenitori monoporzione e decorato con mandorle tritate, dopo averlo fatto raffreddare in frigorifero.