Microplastiche: se si potessero scegliere lavatrici con filtro?

Fonte immagine: iStock

Marine Conservation Society chiede entro il 2024 lavatrici munite di un filtro contro le microplastiche, in ballo il futuro degli oceani.

Che mondo sarebbe se le lavatrici disponessero di filtri contro le microplastiche? Un mondo migliore e con oceani più in salute secondo la Marine Conservation Society, che ha lanciato la campagna “Stop Ocean Threads“. Una precisa richiesta verso il Governo UK, ma anche una raccolta firme pubblica per sensibilizzare sul problema dell’inquinamento da plastica dei mari.

Stando a uno studio condotto in parallelo dalla YouGov, per conto della Marine Conservation Society, circa quattro intervistati su cinque si sono detti favorevoli all’introduzione di leggi specifiche per ottenere filtri anti-microplastiche nelle lavatrici.

Il 26% degli intervistati ha dichiarato inoltre che sarebbe disposto a pagare di più purché venissero installati nelle lavatrici in vendita dei filtri contro i frammenti di plastica. Ha commentato Laura Foster, Marine Conservation Society:

La nostra ricerca ha scoperto che il pubblico è schierato ampiamente a sostegno della nostra richiesta per nuove legislazioni. I consumatori sono disposti a pagare un po’ di più per ridurre il flusso di microplastiche verso l’oceano. È fantastico vedere il supporto che la nostra petizione ha ricevuto finora, ma adesso abbiamo bisogno di mostrare loro il nostro supporto e unire la nostra azione per affrontare direttamente i produttori. Se possiamo mostrare ai produttori che il pubblico vuole questi filtri il prima possibile, speriamo che ciò acceleri il processo legislativo e si possa arrivare all’uso di questi filtri nel prossimo futuro.

Filtri anti microplastiche, la campagna su Twitter

La Marine Conservation Society non ha rivolto il suo messaggio soltanto al Governo UK, ma anche a diversi grandi marchi di lavatrici. Lo ha fatto attraverso un video e un tweet:

Fonte: Marine Conservation Society