Micotossine nel mais biologico per popcorn: i lotti ritirati

Richiamato mais contenente aflatossine: 15 lotti Carrefour Bio e Cerreto Amanti del Biologico, l'allerta del Ministero della Salute.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Il Ministero della Salute ha decretato il ritiro dal mercato di diversi lotti di mais per pop corn, prodotti dalla emiliana Cerreto srl di Gattatico (Reggio Emilia). La decisione interessa un totale di 15 lotti di produzione, sei distribuiti mediante il marchio Carrefour Bio, i restanti a marchio Cerreto Amanti del Biologico. Motivazione del provvedimento è la presenza riscontrata di aflatossine e aflatossine B1 in misura superiore ai limiti di legge. Prodotte da specie fungine appartenenti alla classe degli Ascomiceti, oppure da altre muffe, le aflatossine sono delle micotossine ad altissimo potenziale tossico, tra le sostanze più a rischio cancerogeno esistenti in natura.

Secondo alcuni studi accademici, la presenza di aflatossine sarebbe un chiaro indizio di un non sufficiente trattamento delle coltivazioni mediante funghicidi, un procedimento spesso non effettuato (oppure effettuato mediante metodi alternativi) nel settore dell’agricoltura biologica.

Il Ministero della Salute raccomanda a tutti coloro che siano in possesso dei prodotti oggetto del richiamo, a riportare gli stessi nei punti vendita dove si è acquistato il prodotto. Gli stessi potranno essere sostituiti con altri, oppure rimborsati.

I codici dei lotti interessati, venduti in confezioni da 500 grammi a marchio Carrefour Bio, sono i seguenti: 18B1936,18B2249, 19B0116, 19B0339, 19B0635, 19B1026.

I codici dei lotti interessati, venduti in confezioni da 500 grammi a marchio Cerreto Amanti del Biologico, sono i seguenti: L.19B0115, L.19B0236, L.19B0322, L.19B0426, L.19B0606, L.19B0812, L.19B0885, L.19B1056, L.19B1128.

Fonte: Ministero della Salute