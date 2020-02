Metro laser: prezzi e modelli migliori

A cosa serve il metro laser e come scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze. I nostri consigli.

Il metro laser, o telemetro laser che dir si voglia, è un praticissimo strumento ad alta precisione che permette di misurare senza fatica la distanza tra un punto A e un punto B. Questo è possibile grazie all’emissione di un raggio laser di bassa energia, non dannoso per la salute, e alla capacità del dispositivo di misura le distanze sfruttando principi di interferenza ottica.

Indispensabile per i professionisti, il metro laser è perfetto anche per le misurazioni occasionali. Basta un click e si ottiene con precisione la misurazione delle distanze anche in casa. Se dovete posizionare un armadio, scegliere dove mettere un quadro o organizzare la nuova cucina, il metro laser può rivelarsi il vostro migliore alleato.

Di modelli ne esistono a centinaia, più o meno costosi e con caratteristiche aggiuntive più o meno utili. La cosa fondamentale da valutare al momento dell’acquisto è la distanza massima che il metro laser è in grado di misurare. In generale, se prevedete un utilizzo casalingo del dispositivo vi saranno sufficienti i modelli base che arrivano fino a 50 metri.

Per questi modelli i prezzi sono piuttosto ridotti – si parte dai 25 euro – e nella stragrande maggioranza dei casi i dispositivi vengono venduti già con le batterie AAA incluse nella confezione. Un piccolo schermo vi indicherà le misurazioni effettuate, sia che si tratti di lunghezze, sia di aree e volumi in pochi e veloci passaggi.

Se, invece, siete alla ricerca di qualcosa di più professionale avete l’imbarazzo della scelta (e dei prezzi). Il Leica Geosystems DISTO X310 è il non plus ultra dei metro laser ed è in vendita al prezzo suggerito di 198 euro, mentre un’ottima via di mezzo è il distanziometro professionale di Bosch, in grado di misurare fino a 40 metri nella sua versione basica, e fino a 250 metri per il modello più costoso.