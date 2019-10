Meteoropatia: legame tra dolori e meteo, colpa dell’umidità

I risultati di questo studio possono essere importanti per i pazienti futuri per due ragioni. Considerato che possiamo prevedere il tempo potrebbe essere possibile sviluppare previsioni sulla dolorabilità conoscendo l’associazione tra dolore e meteo. Questo potrebbe permettere alle persone che soffrono di dolori cronici di programmare le proprie attività, completando obiettivi più difficili da raggiungere nelle giornate con minori livelli di dolore. Il corpo di dati fornirà inoltre informazioni agli scienziati interessanti nel comprendere i meccanismi del dolore, il che in ultimo potrebbe aprire la porta a nuovi trattamenti.

Il tasso di umidità inciderebbe più di altre condizioni climatiche come la combinazione di bassa pressione e forte vento. Secondo quanto riportato non vi sarebbero particolari connessioni tra dolori come emicranie, artriti, neuropatie e fibromialgie con l’alzarsi o l’abbassarsi della temperatura. Come ha dichiarato Will Dixon, docente di Epidemiologia Digitale presso l’Università di Manchester, autore principale dello studio:

