Meteo: torna il caldo, temporali e grandine nel fine settimana

Fonte immagine: Image by PublicDomainPictures from Pixabay

Ancora una settimana all'insegna del meteo variabile per l'Italia, con una nuova ondata di caldo che precederà temporali e grandine.

Si preannuncia un’altra settimana all’insegna del meteo variabile. In queste ore una nuova ondata di caldo sta interessando diverse Regioni italiane, rialzando le temperature e riportando l’afa in diverse grandi città. Il fine settimana sembra però destinato a cambiare le cose, soprattutto per quanto riguarda le aree del Nord Italia.

Un nuovo anticiclone sta riportando le temperature saldamente oltre i 30 gradi in diverse aree della Penisola. Nei prossimi giorni sono attese punte di 38 gradi a Bari, 36 a Bologna, 35 a Firenze, Cosenza e Palermo, 33 a Roma e Napoli, 32 a Milano. Tempo stabile in tutta Italia, con assenza di nuvole o di precipitazioni, almeno fino alla giornata di giovedì.

A partire da venerdì l’Italia si dividerà dal punto di vista climatico, con l’estate che proseguirà soltanto per le zone del versante adriatico e del Sud. Secondo le previsioni meteo il fine settimana si preannuncia invece tutt’altro che estivo per le Regioni del Nord Italia e del Centro (versante tirrenico).

Le prime Regioni a sperimentare la nuova ondata di maltempo saranno quelle alpine, con l’iniziale esclusione del Friuli-Venezia Giulia. Attesi forti temporali alternati a cieli comunque nuvolosi. Le temperature massime scenderanno anche di 5 gradi, come accadrà ad esempio ad Aosta (da 31 a 26 gradi tra giovedì e venerdì). Stabilmente sotto i 30 gradi anche Torino, Milano, Venezia e in generale le maggiori città dell’arco alpino e prealpino.

Meteo, le previsioni per sabato e domenica

Sabato il tempo peggiorerà nelle Regioni sopraindicate, estendendo il maltempo anche al Friuli-Venezia Giulia. Isolati piovaschi, di lieve entità, attesi anche in Liguria. Sul fronte delle temperature ci sarà un ulteriore crollo, con Aosta che toccherà i 19 gradi, Torino i 20 e Milano i 24.

Domenica il maltempo si estenderà anche alla Toscana, all’Umbria e alla parte superiore del Lazio. Qualche isolato piovasco atteso nelle Marche. Roma tornerà sotto i 30 gradi (29), mentre a Milano la temperatura massima scenderà a 22. Rischio grandine per Triveneto, Piemonte e aree alpine/pre-alpine.

