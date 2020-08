Meteo, nuovo anticiclone: torna il caldo nel fine settimana

Nuova ondata di caldo prevista per il fine settimana dalle previsioni meteo, con parte dell'Italia ancora oggi alle prese con temporali e maltempo.

Il meteo di agosto riprende il percorso avviato da luglio. Un nuovo anticiclone si sta avvicinando all’Italia, portando nuovamente il caldo dapprima sul versante tirrenico e a seguire sul resto del Paese. Nel frattempo le ultime ore sono state scandite dal maltempo in diverse zone del Centro-Nord.

Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche sono alle prese in questi ultimi giorni con temporali e piogge, con diversi episodi di grandine segnalati. Ieri allerta arancione sull’area emiliano-romagnola e su quella lombarda. Il fine settimana porterà però un netto cambiamento di rotta per buona parte dell’Italia.

Oggi il fronte del maltempo continuerà lo spostamento verso il Sud Italia, con qualche piovasco nelle Marche e temporali diffusi segnalati in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e qualche isolato fenomeno temporalesco in Sicilia. Condizioni meteo confermate anche per la giornata di domani, mentre i primi effetti dellanticiclone proveniente dall’Africa spingerà porterà inizieranno a far sentire l’alta pressione sopra Sardegna, Toscana e Lazio.

Con l’arrivo di venerdì la nuova ondata di caldo sarà più diffusa e coinvolgerà la quasi totalità dell’Italia. I meteorologi prevedono qualche isolato temporale per la giornata del 7 e dell’8 in Calabria. Nel resto del Paese temperature che torneranno a salire, toccando punte di 37 gradi a Firenze. Si raggiungeranno i 35 a Roma e Bologna, di 34 a Torino, Bolzano e Napoli, i 33 gradi a Milano, Aosta e Perugia.

