Meteo: in arrivo a sorpresa un primo accenno di primavera

Fonte immagine: Foto di Johannes Plenio da Pixabay

Primo accenno di primavera in arrivo sull'Italia, temperature in rialzo tra mercoledì e giovedì: ecco dove e quanto saliranno.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Novità meteo interessanti per chi avrà la possibilità di trascorrere qualche ora del giorno all’aria aperta. Da domani potrebbe affacciarsi sull’Italia un po’ di primavera. Una sorpresa che porterà un piccolo accenno di bel tempo e di aumento delle temperature, soprattutto per quanto riguarda le ore diurne.

Questo accenno di primavera avrà piacevoli ripercussioni soprattutto nel Meridione e sulle Isole. Secondo gli esperti di Ilmeteo.it le temperature massime toccheranno punte di 17 gradi al Sud, con una media nazionale intorno ai 15 gradi centigradi. Meno evidente l’effetto nella fascia serale, che si dovrebbe mantenere piuttosto fredda.

Si tratterà secondo i metereologi di una “anomalia climatica“, generata da una vasta area di alta pressione in arrivo dall’Europa Centrale e da venti di Scirocco (spinti verso l’Italia da un vortice di basse pressione che interessa la Penisola Iberica. Le giornate in cui questa anticipo di primavera si farà più sentire saranno mercoledì e giovedì, mentre in alcune zone del Bel Paese già da venerdì il maltempo potrebbe riportare direttamente nella stagione invernale.

Sardegna, Sicilia e area dello Ionio le zone più “calde”, con punte di 17 gradi, mentre al Centro si toccherà quota 15 gradi (come a Roma). Al Nord difficilmente si andrà al di sopra dei 12 gradi, mentre la notte proseguirà il tipico freddo invernale e il rischio di gelate.