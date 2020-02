Meteo: ciclone sull’Europa, venti fino a 150 km orari anche in Italia

Forti venti e mareggiate hanno portato la Protezione Civile a diffondere diverse allerte meteo valide anche per la giornata di oggi.

Forti venti si stanno abbattendo in questi giorni sull’Italia. Soprattutto l’area dell’Alto Adriatico, ma anche sulla zona dell’Appenino, sulla Toscana e sull’Umbria. Un fenomeno legato a una tempesta atlantica che sta colpendo il Centro-Nord Europa, causando ripercussioni anche per i Paesi situati più a Sud come l’Italia. Sul Bel Paese venti di intensità fino a 150 chilometri orari.

Un fenomeno che ha causato diversi problemi anche nella giornata di ieri e che oggi provocherà disagi nelle Regioni dell’Alto Adriatico, Toscana e Umbria. Interessato anche il lato del Tirreno. Oltre ai forti venti, sono attese nella parte settentrionale della Liguria piogge a carattere sparso.

Mareggiate e forte vento preoccupano soprattutto Toscana e Campania. Per la prima si preannunciano mare agitato a nord dell’Isola d’Elba, con un’allerta arancione diramata ieri dalla Protezione Civile Regionale e valida fino alle 10 di questa mattina (area tra Piombino e la foce dell’Arno). Allerta gialla fino alle 13 per la Versilia e le zone appenniniche.

L’allerta meteo in Campania sarà attiva fino alle 22 di oggi, con attenzione specifica al mare agitato e al forte vento. Interessate soprattutto le zone centro-settentrionali della Regione, mentre sono indicate come a rischio anche le parti costiere e le Isole del Golfo. Sempre i forti venti hanno spinto ieri la Protezione Civile del Lazio a diramare un’allerta meteo gialla, valida anche per la giornata di oggi:

Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 10 febbraio 2020, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca occidentale, specie sui settori costieri, con raffiche di burrasca forte a ridosso dei crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio.

Fonte: Rainews