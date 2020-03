Meteo: caldo in arrivo sull’Italia già da martedì

Fonte immagine: Foto di Kookay da Pixabay

Temperature in rialzo in Italia, con un'ondata di caldo in arrivo da martedì: temperature fino a 24 gradi per un anticipo di Primavera.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Caldo primaverile in arrivo sull’Italia. Buone notizie per chi ama le temperature più miti, ma soprattutto in ottica di lotta alla diffusione del Coronavirus, che secondo alcuni recenti studi diventerebbe meno resistente in condizioni climatiche più vicine alla Primavera/Estate. Secondo i meteorologi si potranno toccare in alcune parti della Penisola anche i 24 gradi.

Complice un’area di alta pressione che si sta avvicinando all’Italia e che già da oggi inizierà a risollevare le temperature. Le giornate saranno quindi più piacevoli, fermo restando il fatto che la notte, ma anche al mattino nel Nord e Centro Italia, continueranno a esserci temperature più basse.

Mercoledì e giovedì saranno le giornate più calde, quando anche al Nord si raggiungeranno temperature vicine ai 20 gradi. Il rialzo riguarderà anche alcune delle principali città italiane come Milano, Bologna, Roma e Firenze, che potrebbero ricevere dal meteo un inaspettato aiuto per il contenimento dell’emergenza Coronavirus.

Tra le zone nella quali si toccheranno i 23-24 gradi figurano anche le vallate più interne del Trentino-Alto Adige. Questo nuovo anticipo di Primavera durerà fino a venerdì, quando gradualmente inizieranno a calare le temperature facendo spazio a correnti d’aria più fredde e umide. Al Nord spazio anche a nuvolosità diffusa e piogge sparse.