Meteo: caldo africano, ma nel fine settimana arrivano forti temporali

Fonte immagine: Tobias Hämmer via Pixabay

Nelle giornate di sabato e domenica sono previsti temporali sulle Alpi in alcune zone dell'Italia settentrionale, nessuna allerta meteo è stata comunicata.

La morsa di caldo che attanaglia l’Italia sembra non finire mai. Una condizione che nel weekend subirà un ulteriore incremento, a causa di una corrente calda che dal Nord Africa porterà temperature in aumento e massime da record in tutta la penisola. Un’ondata di calore che porterà a punte di 38 gradi in Pianura Padana, Puglia e Sicilia.

Un clima decisamente afoso, che tuttavia potrà vedere delle piccole variazioni in alcune aree del paese. Come i forti temporali, previsti nelle giornate di sabato 6 luglio e domenica 7 luglio. Rovesci che nella giornata di sabato potranno riguardare alcune località isolate delle Alpi, mentre nel giorno successivo, domenica, si allargheranno anche ad alcune aree pianeggianti delle regioni settentrionali, specie in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Una serie di intensi fenomeni temporaleschi, che potranno svilupparsi anche in episodi più gravi: non sono da escludere fortissime raffiche di vento, trombe d’aria e violenti grandinate nelle zone interessate.

Nonostante le previsioni, i Centri Funzionali della Protezione Civile non ha ancora diramato alcun avviso di allerta meteo nelle aree coinvolte dalle correnti d’aria fredda proveniente dal Nord Europa.