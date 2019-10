Metalli pesanti nelle vongole campane: scattata l’allerta UE

Allerta per la possibile immissione sul mercato di vongole, contaminate da metalli pesanti, provenienti dalla Campania: avviso esteso a tutta l'UE.

Allerta metalli pesanti nelle vongole campane. A far scattare l’allarme è stata la Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, impegnata in attività investigative legate alla pesca subacquea professionale. Secondo gli agenti guidati dall’ammiraglio Pietro Vella, direttore marittimo della Campania, vi sarebbe il rischio di immissione di prodotti contaminati attraverso l’utilizzo illegale di lotti regolarmente tracciati.

In base alla analisi svolte presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II da Asl Napoli 3-Sud, dall’Arpac, dell’Istituto zooprofilattico e dal Dipartimento di Sanità Pubblica nelle vongole contaminate risulterebbe la presenza, oltre i limiti previsti dalla legge, di diversi metalli pesanti tra cui cadmio, piombo e zinco.

La zona di pesca risulterebbe quella della foce del Sarno, già oggetto di una precedente indagine volta a smascherare possibili rischi per la sicurezza alimentare. Proprio alcune richieste di autorizzazione alla pesca professionale in tale area hanno insospettito gli agenti della Capitaneria di Porto, che hanno dato il via ad attività di monitoraggio costanti.

Dalle verifiche è emersa la pratica, da parte di alcuni individui, di pescare “vongole veraci” nella zona antistante la foce del Sarno e intorno allo scoglio di Rovigliano. Il sospetto della Capitaneria è proprio quello di una possibile commercializzazione dei prodotti contaminati mescolandoli agli stock diffusi in maniera legale e con provenienza tracciata. Da qui l’estensione dell’allerta alle altre autorità sanitarie europee, facendo scattare in tutto il territorio UE controlli più severi sul mercato.

