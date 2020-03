Uomo in isolamento da Coronavirus manda chihuahua a comprare gli snack

In Messico un padrone ha mandato il suo chihuahua a comprargli delle patatine al negozio sotto casa durante l'emergenza sanitaria.

La notizia arriva dal Messico e ha dell’incredibile: Antonio Munoz è in isolamento da Covid-19, vorrebbe uscire a comprarsi uno snack al negozio sotto casa ma ha paura del contagio. All’improvviso l’idea: farsi aiutare dal suo chihuahua, per andare ad acquisrare le patatine. Come? Ha attaccato al collare del cane un biglietto con le istruzioni per il negoziante e una banconota. La piccola è riuscita a recapitare il messaggio e portare a termine il compito. Antonio Munoz ha poi raccontato l’accaduto sui social.

Il testo del biglietto che aveva indosso recitava:

“Salve negoziante. Per favore, vendi alla mia cagnolina delle Cheetos arancioni, non quelle rosse, perché sono troppo piccanti. Ha 20 pesos attaccati al collarino. Attento: morde se non viene trattata bene. Il tuo vicino.”