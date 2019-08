Mercedes: nuova berlina EQV al salone di Francoforte 2019

Fonte immagine: Mercedes

Mercedes-Benz porterà molte novità elettriche al salone dell'Auto di Francoforte tra cui la nuova berlina a batteria EQV.

Parliamo di: Auto elettriche

Mercedes-Benz crede nell’elettrico e si appresta a presentare tante interessanti novità. Il Gruppo tedesco ha annunciato che toglierà i veli sulla nuova berlina “EQV” 100% elettrica al Salone dell’Auto di Francoforte 2019 che prenderà il via il prossimo mese. Non ci sono particolari dettagli su questo modello che andrà ad ampliare la famiglia delle auto elettriche “EQ”. Tuttavia la casa automobilistica tedesca ha grandi piani nel settore della mobilità elettrica e al salone dell’Auto di Francoforte ha deciso di portare tanti nuovi modelli elettrificati.

Oltre alla berlina EQV Mercedes-Benz presenterà anche una nuova concept car, sempre ovviamente elettrica. Anche in questo caso non ci sono particolari dettagli sebbene il costruttore abbia affermato che questa concept car sarà la perfetta incarnazione della filosofia del brand “EQ“. Una concept car che si preannuncia quindi estremamente interessante visto che potrebbe porre le basi per un futuro nuovo veicolo elettrico di serie.

Non mancherà poi la presentazione di nuovi inediti modelli plug-in. Le novità in tema elettrico si estenderanno anche alla Smart che dovrebbe proporre un aggiornamento delle sue auto elettriche Smart EQ ForTwo e EQ ForFour.

Mercedes-Benz ha dunque deciso di mettere molta carne al fuoco presentando tante novità nel settore delle auto elettriche. Uno sforzo che fa parte del piano “aggressivo” del costruttore tedesco di voler mettere in vendita entro il 2022 versioni elettrificate di tutti i suoi modelli. Non rimane dunque che attendere il Salone dell’Auto di Francoforte per scoprire tutte le novità elettrificate del Gruppo tedesco. L’appuntamento è quindi a partire dal prossimo 12 settembre.