Mercedes Classe A 250 e plug-in: svelati i prezzi italiani

Fonte immagine: Mercedes

Mercedes ha annunciato i prezzi della Classe A 250 e, un'ibrida plug-in ad alte prestazioni.

Parliamo di: Auto ibride

Continua il processo di elettrificazione della Mercedes. La Casa automobilistica tedesca ha finalmente svelato i listini della versione plug-in della sua Classe A. Questa particolare motorizzazione sarà disponibile sia nella variante a due volumi dell’auto che sulla “Sedan”, cioè la variante a tre volumi. La Mercedes Classe A 250 e plug-in offre contenuti tecnici decisamente sopraffini e di conseguenza, i prezzi non sono certamente alla portata di tutti.

Il dato più interessante riguarda ovviamente il raffinato powertrain EQ Power. Mercedes ha scelto di utilizzare un motore 1.3 turbo da 160 cavalli in abbinamento con un’unità elettrica da 75 kW. Complessivamente, sarà possibile disporre di una potenza di 218 CV e una coppia complessiva di 450 Nm. Numeri che permettono prestazioni da vera sportiva. La velocità massima è di 235 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 Km/h richiede appena 6,6 secondi.

Il costruttore tedesco ha voluto fare le cose per bene per quanto riguarda la possibilità di utilizzare l’auto in modalità solo elettrica. La Mercedes Classe A 250 e plug-in dispone di una batteria agli ioni di litio di circa 15,6 kWh. Secondo Mercedes l’autonomia arriva a 70-75 km nel ciclo di omologazione NEDC, 60 Km nel più realistico ciclo WLTP. In modalità solo elettrica la velocità massima è di 140 Km/h.

Piccola chicca tecnica. Per la prima volta in Mercedes il motore a combustione interna è avviato esclusivamente dal motore elettrico; i modelli ibridi compatti non dispongono di un motorino di avviamento da 12 volt separato. La ricarica della batteria può avvenire non solo attraverso il classico caricatore a corrente alternata (7,4 kW), ma anche in corrente continua. La ricarica in corrente continua richiede circa 25 minuti per portare il livello di carica dal 10 all’80%.

Sul fronte degli interni nulla cambia rispetto ai modelli tradizionali. Prezzi come detto non alla portata di tutti. La Classe A 250 e a 2 volumi parte da 42.397 euro. La versione sedan a tre volumi parte invece da 42.927 euro.