Mercedes-Benz EQC: design e tecnologia per il SUV crossover 100% elettrico

Design raffinato e contenuti tecnologici distintivi per il primo SUV della serie EQ: Mercedes-Benz EQC.

Mercedes-Benz EQC è la prima auto 100% elettrica del nuovo corso della Casa tedesca e rappresenta la visione dell’azienda per il futuro della mobilità che dovrà essere pienamente sostenibile ed integrata da servizi intelligenti. Qualità, sicurezza e comfort tipici della produzione di Stoccarda sono sicuramente il miglior biglietto da visita per un’auto a zero emissioni, accreditata di una potenza di oltre 400 CV e di un’autonomia di ben 450 km.

Estetica seducente

Il design della carrozzeria miscela eleganza e carattere in un felice gioco di volumi. Il padiglione di forma allungata, abbinato ad una linea di cintura bassa e alla sezione posteriore in stile coupé, regala alla Mercedes-Benz EQC un look sportivo e fortemente caratterizzato cui contribuisce la superficie Black Panel del frontale, che ingloba i sofisticati gruppi ottici anteriori e l’effigie del costruttore.

Interni raffinati

Fra gli elementi caratteristici dell’abitacolo spicca il quadro strumenti composto da due schermi multimediali da 10,25 pollici che sembrano quasi sospesi all’interno dell’auto. Il profilo in metallo galvanizzato che percorre la plancia e le bocchette di ventilazione con deviatori di flusso in color oro rosato sottolineano poi la grande attenzione ai particolari.

La raffinata esecuzione degli interni prosegue con l’impiego di rivestimenti in tessuto Sunnyvale in abbinamento alla pelle ecologica Artico.

La tecnologia

La Mercedes-Benz EQC è spinta da due motori elettrici asincroni che sprigionano una potenza complessiva di 300 kW e 760 Nm di coppia. Per assecondare stile di guida e necessità del momento è possibile selezionare diversi programmi di marcia: Comfort, Eco, Max Range e Sport. I più esigenti potranno inoltre configurare un profilo personalizzato con caratteristiche specifiche per ogni parametro.

A fare la differenza è però il sofisticato sistema di recupero intelligente dell’energia che, attraverso due comode levette poste dietro al volante, consente di gestire in fase di rilascio o frenata il livello di rigenerazione della batteria agli ioni di litio da 80 kWh.

Il sistema di assistenza Eco supporta il conducente indicandogli quando togliere il piede dal comando del gas (perché magari si sta avvicinando al limite di velocità) ed ottimizzando la fase di rilascio con la funzione “sailing” e la gestione del recupero di energia. A questo scopo vengono utilizzati i dati cartografici, il riconoscimento dei segnali stradali e le informazioni dei sistemi di assistenza di sicurezza intelligenti. Di particolare comodità la navigazione ottimizzata EQ, che sulla base della morfologia del percorso e della disponibilità di punti di ricarica traccia il percorso ideale da seguire.

Multimedialità e comfort

Mercedes-Benz EQC è molto evoluta anche sul fronte dell’infotainment, grazie alla presenza del sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience), arricchito da contenuti specifici per l’autonomia residua e la ricarica elettrica. Non mancano ovviamente i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione che aiutano il conducente ad evitare possibili collisioni grazie alla correzione automatica della velocità, al supporto per il cambio di corsia e al sistema di frenata attiva.

Ad aumentare il benessere degli occupanti provvede anche il sistema di preclimatizzazione dotato di un sofisticato sistema con pompa di calore programmabile.

Servizi e modalità di ricarica

Attraverso il servizio Mercedes me Charge l’accesso ai punti di ricarica è molto facilitato: mediante un unico account è infatti possibile accedere a circa 300.000 stazioni di ricarica con oltre 300 gestori diversi solo in Europa. La ricerca è attivabile sia dal sistema MBUX sia dall’app dedicata e beneficia di un’innovativa funzione integrata di pagamento.

Il sistema di ricarica è ottimizzato per garantire la massima flessibilità e rapidità. La EQC è infatti dotata di un caricabatteria raffreddato ad acqua con una potenza di 7,4 kW ed è compatibile con la corrente alternata di casa e delle stazioni di ricarica pubbliche. I tempi di ricarica possono però essere abbattuti grazie alla nuova generazione di Wallbox Mercedes-Benz da 22kW o mediante la ricarica a corrente continua da 110 kW (fornita ad esempio dalla rete Ionity) che permette in circa 40 minuti di passare dal 10 all’80% di energia disponibile.

Costi e autonomia

Abbiamo già accennato all’accesso fornito da “Mercedes me Charge” alle stazioni della rete paneuropea IONITY. In queste ultime, lo specifico pacchetto offerto dalla “stella” ai clienti EQC consente di rimpinguare il serbatoio energetico a 0,29 euro per chilowattora, senza alcun costo di base per un anno. L’auto elettrica della casa di Stoccarda è dotata dell’ultima generazione di sistemi di assistenza alla guida di Mercedes-Benz e soddisfa i requisiti più severi anche in tema di sicurezza passiva, per rendere la mobilità elettrica comoda, protettiva e praticabile nella vita di tutti i giorni. Il prezzo sul mercato italiano del SUV crossover tedesco, che vanta un’autonomia (NDEC) di 445-471 km, parte da 76.839 euro.

Con un’autonomia variabile dai 445 ai 471 km secondo il ciclo di omologazione NDEC, la Mercedes-Benz EQC è disponibile a partire da 76.839 euro nell’allestimento Sport che comprende fari LED Multibeam, sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus, interni ElectricArt e Advanced Sound System.

Dati tecnici Mercedes-Benz EQC

Due motori elettrici asincroni

Trazione integrale

Potenza massima 300 kW (408 CV)

Coppia massima 760 Nm

Velocità massima 180 km/h (autolimitata)

Accelerazione 0-100 km/h 5,1 secondi

Consumo di corrente (NEDC) 20.8 – 19.7 kWh/100 km

Autonomia (NEDC) 445 – 471 km

Batteria agli ioni di litio 80 kWh

Lunghezza/larghezza/altezza 4761/1884/1623 mm

Capacità vano bagagli 500 litri

Massa a vuoto 2.495 kg

