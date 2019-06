Melograno: effetti anti-invecchiamento anche sui muscoli

Un team del Politecnico di Losanna ha scoperto che l'urolitina A, contenuta nel frutto, può contrastare il decadimento della massa muscolare.

Il melograno potrebbe avere effetti anti-invecchiamento anche sul sistema muscolare. Un gruppo di scienziati del Politecnico di Losanna ha scoperto che l’urolitina A, una sostanza metabolita presente nel frutto, sarebbe in grado di rallentare la perdita di forza e massa muscolare tipica dell’avanzamento dell’età. Secondo gli scienziati, questo metabolita avrebbe la capacità di frenare il processo esaltando il funzionamento dei mitocondri, le “centrali elettriche” delle cellule, fondamentali per la contrazione muscolare.

Per testare la teoria il team di ricercatori ha eseguito alcuni esperimenti su tre gruppi formati da 60 persone anziane, in buona salute. Ha somministrato loro tre dosi diverse di urolitina A per 28 giorni, in quantità comprese tra i 250 e i 2000 milligrammi, mentre a un quarto gruppo di controllo ha somministrato una sostanza placebo, per effettuare il controllo comparativo.

Dai risultati è emerso che la sola ingestione di questo composto sarebbe in grado di migliorare lo stato di salute della massa muscolare, non creando alcun danno per la salute umana. Osservando vari biomarcatori della salute cellulare gli scienziati si sono accorti che l’urolitina A stimola la biogenesi mitocondriale, il processo messo in atto dai muscoli per aumentare la propria massa che di solito è favorito dall’esercizio fisico regolare.

Nel corpo umano man mano che i mitocondri diventano “difettosi” vengono sostituiti da nuovi mitocondri. Si tratta però di un processo che rallenta fisiologicamente con l’avanzare dell’età e con la sedentarietà, portando a una perdita di massa muscolare che negli anziani sfocia spesso nella sarcopenia.

Ora l’effetto prodotto dall’urolitina A sembra essere compatibile con quello normalmente indotto da una regolare attività fisica, che gli anziani spesso hanno difficoltà a svolgere. Per questo gli scienziati sperano ora di portare l’urolitina A sul mercato e aiutare a contrastare così alcune delle difficoltà tipiche della terza età.