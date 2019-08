Mele e tè tutti i giorni contro tumori e problemi al cuore

Questi risultati sono importanti perché gettano luce sul potenziale che l’incoraggiamento del consumo di cibi ricchi di flavonoidi avrebbe sulla prevenzione di tumori e disturbi cardiaci, in modo particolare per le persone ad alto rischio di varianti croniche di questo tipo di patologie. È però altrettanto importante notare che il consumo di flavonoidi non controbilancia del tutto l’incremento di rischio di morte legato al fumo o al consumo di bevande alcoliche. La migliore cosa per la salute è al momento smettere di fumare e ridurre il consumo di alcol.

Una dieta ricca di flavonoidi aiuta a ridurre il rischio di tumori e di malattie cardiache mortali. Questo è quanto hanno affermato i ricercatori della School of Medical and Health Sciences presso l’ECU, Edith Cowan University , al termine di uno studio guidato dal dott. Nicola Bondonno. Mele e tè risulterebbero tra i cibi più indicati per centrare questo prezioso obiettivo.

