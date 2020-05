Meghan Markle: abitudini green e consigli di salute

Fonte immagine: Istock

Meghan Markle ha sempre amato seguire uno stile di vita healhty, fatto di yoga, reformer pilates: ecco tutto ciò che c'è da sapere sule sue abitudini green

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

Appassionata e bellissima: Meghan Markle ha un insospettabile stile di vita 100% green. Assidua praticante di yoga (del resto sua mamma Dorian è una insegnante), fedele a un’alimentazione sana a cui si è convertito anche il principe Harry, ma soprattutto alla meditazione. La bellissima duchessa del Sussex in quanto a stile di vita sano non si fa mancare proprio nullo. Ne parlava sul suo blog di lifestyle The Tig, poi chiuso una volta diventata reale. Oggi che è (quasi) tornata tra i comuni mortali non smette di scegliere quello stile di vita che a quanto sembra le regala molta serenità. Cerca un equilibrio tra allenamento e mindfullness attraverso la pratica del vinyasa, che integra anche con il reformer pilates e la palestra.

Meghan Markle: vita di un’influencer green

La biografia

Rachel Meghan Markle nasce il 4 agosto del 1981 a Los Angeles, in California,da padre direttore della fotografia vincitore di un Emmy e madre istruttrice di yoga e terapista clinica. Cresce frequentando il set della sitcom “Married… with children”, in cui lavora il padre e all’età di soli 11 anni scrive a Hillary Clinton, all’epoca First Lady in quanto moglie del presidente americano Bill Clinton, e ad altre figure di alto profilo, lamentando che nella pubblicità di un sapone le donne vengono rappresentate come recluse in cucina. L’azienda produttrice del sapone è costretta a cambiare lo spot proprio a causa della segnalazione della piccola. Cresciuta in scuole private, nel 2003 si laurea in teatro e in relazioni internazionali alla Northwestern University.

Successivamente si avvicina al mondo della recitazione prendendo parte a numerose serie televisive ma è solo nel 2010 che arriva il vero successo con la partecipazione a Suits, che la renderà nota. Intanto lavora come calligrafa freelance per sostenersi economicamente, appare nella serie della Fox “Fringe” nel ruolo di Amy Jessup, nei primi due episodi della seconda stagione. Nel frattempo, si sposa con Trevor Engelson, con cui ha una relazione da sette anni. I due divorziano però nell’agosto del 2013. L’8 novembre del 2016 Kensington Palace rende noto ufficialmente che Meghan Markle è coinvolta in una relazione sentimentale con il Principe Harry, figlio secondogenito di Carlo d’Inghilterra e di Lady Diana. I due si sposano il 19 maggio 2018, dalla relazione nasce il piccolo Archie.

La dieta

Nel suo blog The Tig la duchessa ha raccontato il suo stile di vita molto sano che parte dall’alimentazione. Due sole regole: mai esagerare; mai mettersi a dieta. Il regime alimentare della bella Markle è a base di carne bianca, avocado, centrifughe e pesce azzurro senza troppi sgarri ma non rinunciando a nessun alimento in particolare. C’è chi l’ha definita vegana, chi sosteneva non mangiasse glutine; in realtà non ama categorizzarsi, solo predilige un’alimentazione tarata sulla misura.

L’allenamento

Meghan ha seguito per anni il preparatore atletico Sebastein Lagree; il suo metodo si basa sul pilates e permette di allenarsi mantenendo un fisico tonico senza stress fisici impegnativi. Tale madre, tale figlia: la giovane Meghan non rinuncia mai anche a una sezione di yoga che lei dice di amare fin da bambina.