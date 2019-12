Mazda2 2020 diventa ibrida: i prezzi per l’Italia

Fonte immagine: Mazda

Mazda2 si rinnova e il modello 2020, oltre ad un leggero restyling estetico, introduce anche i nuovi motori ibridi con la tecnologia Mazda M Hybrid.

Parliamo di: Auto ibride

Mazda2 si rinnova profondamente con l’arrivo del modello 2020. In occasione di questo restyling, il costruttore giapponese ha deciso di introdurre anche nuove motorizzazioni ibride dotate della tecnologia Mazda M Hybrid. Sul fronte del design, la nuova Mazda2 2020 si caratterizza per una nuova griglia anteriore a nido d’ape e per paraurti anteriori e posteriori di nuovo disegno. Scelte stilistiche che hanno permesso di enfatizzare il family feeling con la Mazda3 e la CX-30.

Tra le novità anche un arricchimento della dotazione di serie, visto che su tutte le versioni saranno disponibili i proiettori a LED e il sistema di frenata automatico di emergenza in città con rilevamento dei pedoni anche di notte. Piccoli ritocchi anche agli interni per creare un ambiente armonioso e di alta qualità. A livello di tecnologia, il nuovo sistema infotelematico dispone di serie dei supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

Le vere novità della Mazda2 2020 sono però sotto il cofano. Il costruttore giapponese ha deciso di rendere disponibili i nuovi propulsori 1.5L Skyactiv-G da 75 CV e 90 CV dotati della tecnologia Mazda M Hybrid. Dunque, Mazda ha deciso di utilizzare una soluzione chiamata “ibrido leggero” che permette di aiutare l’auto in alcune fasi di utilizzo come nelle ripartenze. Il tutto si traduce in minori consumi ed emissioni inquinanti. Mazda2 2020 può fregiarsi della omologazione Euro6d.

L’auto ibrida arriverà nei concessionari da metà gennaio 2020 con un listino che partirà dai 17.800 euro per la versione Evolve sia con motore da 75 CV sia da 90 CV fino ad arrivare ai 22.550 euro della versione Esclusive da 90 CV.

Infine, si evidenzia che per festeggiare l’arrivo del nuovo modello, Mazda ha previsto l’offerta di lancio Hybrid Celebration che garantirà un vantaggio che parte da 2.300 euro ai primi clienti che acquisteranno l’auto entro il 31 gennaio 2020.