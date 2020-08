Massaggiatori Cervicale: i migliori prodotti per il collo

Calore e un buon massaggio possono fare miracoli quando la cervicale è infiammata. Ecco i migliori prodotti del mercato nel 2020.

Chi soffre di cervicale sa di cosa parliamo. A volte basta un colpo di vento, un finestrino aperto o qualche ora d’aria condizionata per metterci in crisi; e non menzioniamo poi chi ha il vizio del fumo e fa una vita sedentaria, oppure chi per lavoro è costretto tutto il giorno alla scrivania o in auto. Tutti segnali che qualcosa non va e che va cambiato a livello di stile di vita.

Il fatto è che, con l’armadietto dei medicinali a portata di mano, è molto più comodo prendere un FANS e aspettare che passi, piuttosto che fare una mezz’ora di posturale ogni giorno. L’infiammazione della cervicale tuttavia tende ad avere un andamento cronico e recidivante, ed è imperativo mettere in atto tutto ciò che è in nostro potere per allenare i muscoli e stare meglio. I farmaci, in altre parole, non possono rappresentare la soluzione nel medio e lungo periodo.

Anche perché nella stragrande maggioranza dei casi, basta letteralmente correggere un po’ il tiro con esercizi, movimento, applicazioni calde, rimedi naturali e un buon massaggio per fare fare un salto di qualità alla propria vita. E ovviamente, nei casi più gravi, è sempre fondamentale sentire prima un esperto che vi indirizzerà verso le terapie più idonee al vostro caso.

Massaggiatori Cervicali

Detto ciò, esistono diversi dispositivi, massaggiatori e fasce che, modulando l’azione meccanica e il calore, possono aiutare a scogliere le tensioni e contribuire a ridurre il dolore su collo e spalle nell’intimità di casa propria.

Tra i tanti modelli in vendita, tuttavia, è difficile scegliere il migliore per la propria condizione, e capire quali caratteristiche dovrebbe avere; ogni modello è diverso dagli altri: alcuni simulano il tocco Shiatsu, altri agiscono per vibrazione, altri ancora per massaggio rotante, con o senza produzione di calore; nei modelli più avanzati, di solito c’è una combinazione di questi fattori.

I modelli più diffusi di massaggiatori cervicali di solito hanno uno di questi design:

Massaggiatori a Collare : Abbracciano il collo, dunque sono specifici per questa parte (niente spalle né scapole) e spesso sono molto evoluti, e dotati di display e comandi digitali.

: Abbracciano il collo, dunque sono specifici per questa parte (niente spalle né scapole) e spesso sono molto evoluti, e dotati di display e comandi digitali. Massaggiatori a cuscino : Integrano meccanismi massaggianti e/o riscaldanti all’interno, e si usano fissati su poltrone o schienali.

: Integrano meccanismi massaggianti e/o riscaldanti all’interno, e si usano fissati su poltrone o schienali. Massaggiatori a U : avvolgono collo e spalle e coprono dunque un’area più estesa; spesso sono dotati di struttura flessibile, così da poterli usare in altre parti del corpo, e integrano maniglie e pannello comandi.

: avvolgono collo e spalle e coprono dunque un’area più estesa; spesso sono dotati di struttura flessibile, così da poterli usare in altre parti del corpo, e integrano maniglie e pannello comandi. Massaggiatori Manuali: Sono probabilmente quelli più scomodi, perché agiscono in modo meccanico impugnandoli in mano. Ma tutta la fatica va fatta da sé, il che se da una parte stimola la circolazione sanguigna, dall’altra finisce col stancare il braccio che lo manovra. Per questa ragione, non li tratteremo qui.

Ognuna di queste tipo tipologie di massaggiatori, poi, adotta tecnologie diverse che possono essere:

Vibrazione: La tecnica forse più vecchia ma sempre efficace di sciogliere i muscoli.

La tecnica forse più vecchia ma sempre efficace di sciogliere i muscoli. Rotazione: Delle testine rotanti fatte di materiale sufficientemente rigido si muovono in circolo, simulando l’azione delle dita sulle contratture.

Delle testine rotanti fatte di materiale sufficientemente rigido si muovono in circolo, simulando l’azione delle dita sulle contratture. Shiatsu: È un tipo di massaggio più incisivo, intenso e profondo. Simula l’effetto delle dita che premono nei punti trigger.

È un tipo di massaggio più incisivo, intenso e profondo. Simula l’effetto delle dita che premono nei punti trigger. Calore. Contribuisce al rilassamento irradiando calore, e aumentando così l’efficacia del massaggio.

Ovviamente, c’è poi da considerare anche la qualità materiali, i livelli di intensità regolabili e non ultimo la silenziosità; nessuno desidera infatti un aggeggio troppo rumoroso, durante una sessione di rilassamento.

Alla luce di quanto detto sinora, ecco dunque la classifica 2002 dei migliori massaggiatori per cervicale disponibili su Amazon.

InvoSpa

Questo dispositivo è dotato di 8 sfere a rulli massaggianti per le spalle con 4 grandi nodi e 4 piccoli nodi che generano un massaggio profondo dei tessuti su collo, spalle, parte superiore della schiena, parte inferiore della schiena, vita, piede, collant, polpacci, gambe, piedi e braccia.

Dispone di 3 livelli di forza e velocità che permettono di ottenere la quantità di pressione desiderata per alleviare il dolore muscolare; ha 2 direzioni di massaggio che si invertono automaticamente ogni minuto per una migliore distribuzione degli effetti benefici. La tecnologia utilizzata è Shiatsu 3D con funzione calore.

Acquista Massaggiatore Shiatsu cervicale e collo con calore per collo, schiena, spalle, piedi, gambe a 39,97€ su Amazon

Cuscino Naipo

Dotato di 4 nodi di massaggio e funzione calore incorporata, il Cuscino Naipo consente di lenire i dolori muscolari grazie alla funzione calore integrata, ai nodi di rotazione 3D e alla forma ergonomica. Certificato e 100% sicuro, dispone di una banda per fissarlo alla sedia: pertanto può essere usato in ufficio, a casa, in auto.

Acquista Naipo Cuscino Massaggiante Massaggiatore per Casa, Ufficio e Auto su Amazon a 39,99€

Scobuty

Caratterizzato da un design ergonomico a U, questo massaggiatore sfrutta gli impulsi elettrici a bassa frequenza e l’effetto magnetico per praticare trattamenti a tre cicli di trazione ad anello.

Simula gli impulsi elettrici della medicina tradizionale cinese con diverse tecniche di massaggio per favorire la circolazione sanguigna, rilassare i muscoli locali e molto altro, con in più ben 15 impostazioni di intensità.

Acquista Massaggiatore Cervicale per Collo con effetto Shiatsu 3D su Amazon a 31,99€

Snailax

Sicuro e affidabile, questo termoforo si scalda e arriva a piena potenza in appena 2 minuti, con 2 livelli di riscaldamento regolabili.

È dotato di fermagli magnetici e termostato di protezione surriscaldamento (certificato UL), ed è in grado di erogare massaggi tonificanti grazie a 2 motori integrati.

Acquista Snailax Termoforo Cervicale e Spalle a 36,96€ su Amazon

Konjac

Per ultimo, ecco Konjac, un prodotto molto particolare. A differenza di altri prodotti analoghi, infatti, questa pistola massaggiante eroga una forte e potente stimolazione con vibrazioni ad alta frequenza che raggiungono anche i livelli più profondi del corpo.

Con 6 teste intercambiabili, 20 velocità regolabili e battiti da 1.200 a 3.300 al minuto, può funzionare ininterrottamente per 7-8 ore su singola ricarica. Silenzioso e comodo da trasportare, può trasformarsi in un valido aiuto contro i dolori della cervicale e non solo, anche quando si è fuori casa.

Acquista Pistola per Massaggio Muscolare Konjac a 109,99€ su Amazon