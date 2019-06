Massaggiatore cervicale: modelli migliori e prezzi

Fonte immagine: Pixabay

Il massaggiatore cervicale è uno strumento indispensabile per sciogliere le tensioni accumulate a livello del collo: ecco modelli migliori e prezzi.

Parliamo di: salute

Complice anche la sedentarietà della vita moderna, date le parecchie ore davanti allo schermo di un computer sia per lavoro che per svago, i disturbi alla cervicale sono sempre più frequenti. E con degli effetti tutt’altro che graditi: oltre al dolore, spesso tanto intenso da causare insopportabili emicranie, si possono manifestare sintomi come vertigini, nausea, stanchezza e molti altri. Una delle soluzioni per alleviare i problemi cervicali è certamente quella di concedersi a una rigenerante seduta di massaggi, ma non sempre si ha la possibilità di recarsi da un professionista. Si può tentare di rimediare, però, acquistando un massaggiatore cervicale: quali sono i modelli migliori e i prezzi medi?

Per massaggiatore cervicale si intende un dispositivo, solitamente alimentato a batteria, in grado di sciogliere le tensioni a livello del collo grazie alla presenza di strumenti a vibrazione, sfera rotanti e molto altro ancora. Le tipologie presenti sul mercato sono le più svariate: vi sono fasce da adagiare sul collo durante le attività quotidiane, cuscini da sfruttare quando si è a letto oppure in poltrona, nonché dispositivi dalle più varie forme da poggiare in autonomia sulla zona di collo e spalle più dolente. Di seguito, qualche consiglio.

Massaggiatore cervicale: i modelli migliori

ATMOKO 3D, massaggiatore Shiatsu

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di un massaggiatore cervicale a fascia, ATMOKO propone la sua proposta Shiatsu 3D, per un sollievo immediato dal dolore e dalle tensioni. Realizzato in pelle ecologica di alta qualità, prevede uno strato traspirante nonché un sistema di protezione delle componenti interne. Ancora, tutte le rifiniture sono pensate per essere durature nel tempo, nonché progettate per evitare deformazioni. Il motore interno prevede sia una funzione di vibrazione che massaggiante, con tre velocità garantita da 2 sfere in silicone e 4 dispositivi di deflessione. Il massaggiatore permette anche di approfittare di un sistema auto-riscaldante, con un inclusa una protezione di sicurezza affinché il dispositivo si spenga automaticamente se la temperatura dovesse essere troppo elevata.

Il massaggiatore è anche dotato di un sistema per limitare il consumo energetico ed evitare gli sprechi: dopo 15 minuti di inattività, infatti, si spegne in modo del tutto automatico. Secondo gli acquirenti di Amazon, il dispositivo presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : funzionale, comodo, livelli adeguati di massaggio;

: funzionale, comodo, livelli adeguati di massaggio; Contro: per alcuni il massaggio è troppo energico, inoltre le prime volte potrebbe apparire rigido.

Il massaggiatore ATMOKO è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 53.99 euro. Qui per acquistarlo.

InThoor, cuscino massaggiante

Torna al menu dei prodotti

Per coloro che fossero interessati ad acquistare un cuscino massaggiante, anziché una fascia per cervicale, InThoor offre la sua proposta Shiatsu. Di dimensioni compatte, per un facile trasporto ovunque, il cuscino è dotato di quattro sfere massaggianti, per diverse modalità di funzionamento a seconda dell’intensità della tensione e del dolore percepito. Non è però tutto, poiché grazie alle luci agli infrarossi e a un sistema termico, il cuscino riscalda i muscoli in profondità, accelerando lo scioglimento di tensioni e contratture. Realizzato in tessuto morbido, dispone di una batteria da ricaricare con l’apposito adattatore, sia in versione da parete che tramite accendisigari della vettura.

Poiché si tratta di un prodotto riscaldante, è incluso anche un sistema di sicurezza: raggiunta una temperatura troppo elevata, oppure dopo 15 minuti di completa inattività, il massaggiatore si spegne automaticamente. Secondo gli acquirenti su Amazon, il cuscino presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : compatto, comodo da trasportare, facile da ricaricare, buon livello di massaggio;

: compatto, comodo da trasportare, facile da ricaricare, buon livello di massaggio; Contro: secondo alcuni, il massaggio sarebbe fin troppo intenso, soprattutto nei primi giorni di utilizzo.

Il cuscino massaggiante di InThoor è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 28.99 euro. Qui per acquistarlo.

Naipo, massaggiatore per collo e spalle

Torna al menu dei prodotti

Tornando nell’universo delle fasce massaggianti, Naipo propone una soluzione mediamente economica, ma dalla buona fattura. Dotato di otto nodi di massaggio, quattro grandi e quattro piccoli, il massaggiatore offre tre livelli differenti di intensità. Il design è compatto ed elegante, inoltre sono presenti cinghie flessibili per adattare al massimo il prodotto al proprio corpo. Non mancano anche apposite fessure in cui adagiare mani oppure braccia, per assumere la postura corretta durante il trattamento casalingo. Anche questo prodotto, così come i precedenti, prevede una funzione riscaldante per agevolare lo scioglimento delle tensioni muscolari.

Proprio perché dotato di funzioni riscaldanti, il dispositivo di Naipo include anche specifiche misure di sicurezza, per spegnere automaticamente la fascia quando la temperatura si innalza oltre ai limiti impostati o, più semplicemente, quando inattivo da più di 20 minuti. Secondo gli acquirenti di Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : buoni materiali, facilità d’uso, comodità della fascia ed efficacia del massaggio;

: buoni materiali, facilità d’uso, comodità della fascia ed efficacia del massaggio; Contro: lieve rigidità del dispositivo nei primi utilizzi, massaggio per alcuni troppo intenso.

Il massaggiatore per cervicale di Naipo è in vendita su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 39.98 euro. Qui per acquistarlo.

Scelta della redazione

Poiché compatto, versatile e utilizzabile anche su parti del corpo diverse da collo e cervicale, la soluzione consiglia il cuscino InThoor. Prima di approfittare delle fasce massaggianti, infatti, è meglio prendere familiarità con piccoli e poco ingombranti dispositivi. Anche le altre due proposte, tuttavia, offrono degli spunti molto interessanti per il benessere e la salute della cervicale.