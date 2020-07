Maserati Ghibli Hybrid, prima elettrificata per il Tridente

Presentata da Maserati la Ghibli Hybrid, la prima vettura elettrificata della casa automobilistica del Tridente: sarà un'ibrida di tipo Mild.

Maserati Ghibli Hybrid sarà la prima vettura elettrificata per la casa auto del Tridente. Si tratterà di una vettura potente e scattante, che vedrà il motore elettrico da 48 volt supportare il 2.0 a benzina. Insieme forniranno una spinta di 330 cavalli, coppia 450 Nm già a 1.500 giri. Interessanti anche i dati presentati dall’azienda modenese in riferimento ad accelerazione e velocità di punta.

Secondo quanto riferito da Maserati la Ghibli Hybrid potrà passare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. La velocità massima raggiungibile dalla prima elettrificata del Tridente sarà di 255 chilometri orari. In termini di emissioni di CO2 la vettura produrrà il 20% in meno di quanto emesso dalla versione benzina V6 3.0.

Lato “zero emission” la spinta del BSG (Belt Starter Generator) è associata al turbo elettrico e-Booster. Previsto il recupero dell’energia durante le fasi di decelerazione e frenata. Il generatore ricaricherà così la batteria che spinge il propulsore elettrico, supportando il benzina principalmente a bassi regimi. È inoltre prevista una modalità Sport, con la quale il supporto elettrico avverrà anche ad alti regimi (per aumentare prestazioni e piacere di guida).

La scelta di un “mild hybrid” rispetto a un’auto ibrida plug-in sarebbe da riferire al peso della vettura. La seconda soluzione avrebbe reso meno agile la vettura diminuendo il piacere di guida. La vettura dovrebbe arrivare sul mercato per settembre.

Si tratta ad ogni modo di un primo passo verso un pieno ingresso nel mondo delle auto elettriche, il futuro dell’automotive secondo la stessa Maserati. La casa del Tridente ha programmato per il prossimo anno l’arrivo delle “zero emission”. Stando alle anticipazioni degli scorsi mesi si attendono per il 2021 due sportive: la GranTurismo e la Grancabrio.

