Mascherine, Ossimetro e guanti: il kit per la Fase 2

La fase 2 è alle porte; è ora di non farci trovare impreparati. Ecco i DPI che occorre tenere a portata di mano: Mascherine, Ossimetro e guanti monouso.

Pur se deludente, la Fase 2 è ufficialmente alle porte, e regalerà qualche piccola libertà in più. Ecco perché è fondamentale arrivare preparati al 4 maggio con tutto l’occorrente per potersi muovere, nei limiti degli ultimi decreti legge. In nessuna casa dovrebbero mancare mascherine chirurgiche, guanti monouso e un ossimetro.

Mascherine

Esistono diverse tipologie di mascherine, ognuna con pro e contro. Alcune infatti difendono più che le indossa, altre quelli che ci stanno attorno; a livello di popolazione, il bilanciamento migliore tra costi e protezione si ottiene con le mascherine chirurgiche, a patto però che le indossino tutti.

Il governo ha imposto che non vengano vendute a più di 50 centesimi, ma ci vorrà qualche tempo per arrivare a regime; e comunque, qualche mascherine di scorta -per andare a comprare le mascherine- è sempre bene tenerla a portata di mano; tanto più che parliamo pur sempre di presìdi usa-e-getta.

Guanti Monouso

I guanti elastici sono fondamentali per creare una barriera immediata tra noi e il virus; ma bisogna anche saperli usare. In questi giorni, al supermercato, in tantissime occasioni ci è capitato di vedere gente riutilizzare i medesimi guanti per più uscite, oppure afferrare il pane e la frutta senza aver prima indossato anche i guanti monouso del supermercato.

Infine, il non plus ultra dell’orrore igienico-sanitario sono quelli che, coi guanti, si titillano il naso o giocano con la barba. Tutti errori sesquipedali che rendono inutile l’uso dei DPI. Dunque, evitiamo di cadere nell’illusione d’una protezione totale, che è più pericolosa delle mani nude.

Ossimetro

L’ossimetro, detto anche saturimetro o pulsossimetro, è un piccolo ed economico dispositivo in grado di misurare in modo non invasivo i livelli di ossigenazione del sangue; al di sotto di determinata soglia, infatti, si configurano probabili problemi di salute ed è richiesto l’intervento medico. Va da se’ che una saturazione ridotta del sangue è pure uno dei sintomi dell’infezione da Covid-19. Ecco perché, visti i costi esigui, consigliamo di tenerne uno nella cassetta del prontosoccorso assieme al termometro.