Mascherine di carta anti-Covid: solidali ed ecologiche

Fonte immagine: Bonazzi Grafica

Mascherine di carta anti-Covid a prezzi solidali e basso impatto ambientale: parte del ricavato andrà a una Onlus che sostiene i malati oncologici.

Parliamo di: Coronavirus

Mascherine di carta igienizzata per difendersi dal Coronavirus. L’iniziativa è stata lanciata dalla Bonazzi Grafica, che ha deciso di rispondere così alle difficoltà di reperimento di tali dispositivi all’interno della Regione Lombardia. Un progetto che guarda sia alla tutela della persona che alla riduzione dell’impatto ambientale.

Attiva da oltre 160 anni nel settore tipografico, Bonazzi Grafica ha realizzato le proprie mascherine utilizzando un tipo di carta prodotta dalla Fedrigoni. Come sottolineato dall’azienda:

Si tratta di una nuova tipologia di carta filtrante, formata da cotone e pura cellulosa FSC: una carta che risulta atossica, riciclabile, adattabile al volto e confortevole al tatto, ma soprattutto con una composizione chimica studiata in modo tale da rendere l’ambiente sfavorevole al Covid-19.

Il costo per singola unità è di 0,25 euro per il cliente al dettaglio e di 0,05 per l’ingrosso. Grazie alla modalità di realizzazione scelta, al termine dell’utilizzo le mascherine usa e getta potranno essere conferite nella raccolta differenziata della carta. Ciò le renderà anche a ridotto impatto ambientale, non richiedendo lo smaltimento tra i rifiuti indifferenziati.

Al momento, sottolinea Bonazzi Grafica, tali prodotti non sono certificati come DPI o dispositivi sanitari. Tuttavia la stessa azienda ne assicura l’utilità in caso di impossibilità a rispettare il distanziamento sociale. Per indossare correttamente le mascherine di carta anti-Coronavirus occorre seguire quattro semplici passi:

Piegare a metà la mascherina; Piegare la carta in alto, a livello del naso; Fissare i lati alle orecchie, scegliendo il taglio della propria misura; Creare la seconda piega e far aderire la carta al naso.

Mascherine di carta, sostegno a Insieme X Vincere

Oltre a fissare un prezzo solidale, Bonazzi Grafica devolverà parte del ricavato a Insieme X Vincere Onlus. L’associazione è attiva nel territorio di Sondrio e si occupa di sostenere i malati oncologici e le loro famiglie. I volontari collaborano a stretto contatto con l’Ospedale Morelli di Sondalo.

Fonte: Bonazzi Grafica