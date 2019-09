Maschera viso purificante: i migliori prodotti biologici

L'abitudine della maschera viso purificante è necessaria per mantenere l'elasticità della pelle e i pori liberi: ecco i prodotti naturali e biologici.

Per una pelle del viso sempre in forma e capace di difendersi dalla costante azione degli agenti esterni, la quotidiana pulizia non basta: di tanto in tanto, infatti, è necessario applicare una maschera purificante, affinché i pori vengano liberati dalle impurità e la cute torni a respirare. Ma tra tante proposte presenti sul mercato, quali sono i migliori prodotti biologici e naturali per una maschera viso purificante?

In commercio esiste davvero una miriade di alternative biologiche e naturali per la cura del volto, tanto che scegliere può diventare un’impresa ardua. Si può, però, operare una decisione in base al principio attivo principale di queste soluzioni per la cosmesi. Tra i più frequenti ed efficaci, ad esempio, vi sono l’argilla verde, i fanghi del Mar Morto e un prezioso alleato come la bentonite. Prima di comprare un prodotto per la cosmesi, anche di origine naturale, si verifichi di non essere allergici o intolleranti a uno dei suoi ingredienti, nonché l’effettiva compatibilità con il proprio disturbo. Di seguito, qualche utile consiglio.

Maschere per il viso: le migliori naturali

Plantifique, maschera vegan all’argilla

Per chi fosse alla ricerca di una maschera viso a base di argilla, un rimedio noto per le sue capacità purificanti per i pori e per le potenzialità sebo-regolatrici, Plantique offre una soluzione che sarà in grado di mettere tutti d’accordo. La maschera Pure Superfood Argilla, infatti, è pensata per garantire un mix di elementi naturali, per un composto efficace, delicato sulla pelle e soprattutto vegan. Tutti gli ingredienti, infatti, provengono da coltivazioni completamente naturali e senza il ricorso di coadiuvanti di origine animale. La formulazione vede dell’argilla marina del Mar Morto unita con i principi attivi di ben 7 superfood vegani, come tè verde, avocado, aloe vera, erba spirulina, spinaci, avena e cavolo. Data questa composizione, la crema non solo aiuta i pori a liberarsi dalla sporcizia, ma riduce anche rossore e infiammazione, stimolando contemporaneamente la rigenerazione cellulare e il collagene.

Profumata e facile da applicare, secondo gli utenti Amazon la maschera presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : profumata, efficace, rinvigorente;

: profumata, efficace, rinvigorente; Contro: qualche utente non ha notato immediati miglioramenti.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 12.95 euro. Qui per acquistarla.

Seantter, maschera nera del Mar Morto

Per chi fosse alla ricerca di una maschera ai fanghi del Mar Morto, realizzata con ingredienti al 100% naturali e organici, Seantter offre un prodotto davvero interessante. La maschera non include soltanto i fanghi di questo splendido mare, ma anche ingredienti come il burro di karitè, i semi di girasole, l’aloe vera e l’olio di jojoba: tutti prodotti ampiamente noti per la loro efficacia sulla pelle. La maschera promette di pulire in profondità i pori, di tonificare il viso, di ridurre la presenza di acne data la sua azione antibatterica e, vista la presenza dell’olio di jojoba, anche rinvigorire l’elasticità della cute con un concentrato di vitamina E.

Facile da applicare, in particolare provvedendo preventivamente ad aprire i pori con un panno caldo oppure il vapore, secondo gli utenti Amazon presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : ricca di minerali, levigante, efficace per la pulizia dei pori;

: ricca di minerali, levigante, efficace per la pulizia dei pori; Contro: non bisogna esagerare nella quantità durante l’applicazione, per non dilungare il tempo d’asciugatura.

Il prodotto è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 11.99 euro. Qui per acquistarlo.

Pranaturals, maschera naturale alla bentonite

Per chi fosse alla ricerca di una maschera depurante a base di bentonite argillosa, Pranaturals offre un prodotto di cosmesi al 100 naturale, biologico, vegano e cruelty free. Grazie proprio alla bentonite e alla presenza di argille di origine indiana, combatte efficacemente i punti neri, libera i pori, regola la produzione di sebo per la pelle grassa e rinvigorisce i tessuti. Dal potere disinfiammante e lenitivo, può essere utilizzata anche diluita in acqua oppure in aceto di mele, quindi lasciata in applicazione un tempo variabile – un minimo di 5 minuti e un massimo di 20 – a seconda della tipologia della pelle del proprio volto. Ancora, può essere utilizzata non solo sul viso ma anche per purificare altre zone del corpo, come ad esempio la schiena oppure il ventre.

Pratica da preparare e da usare, secondo gli acquirenti Amazon la maschera presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : efficace, facile da applicare, pulizia profonda dei pori;

: efficace, facile da applicare, pulizia profonda dei pori; Contro: non sembra miracolosa per chi soffre di pelle eccessivamente grassa.

Il prodotto è venduto da Amazon a prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 9.99 euro. Qui per acquistarla.

Scelta della redazione

Per la praticità d’uso e l’efficacia dei fanghi del Mar Morto, unita alle note proprietà dell’olio di jojoba, la redazione consiglia la maschera nera di Seantter.