Maschera idratante viso: come farla in casa

Fonte immagine: Istock

La maschera idratante viso è l'ingrediente giusto per dare alla tua skin care un plus qualititativo: ecco come prepararla in casa.

Il segreto per avere una pelle morbida e nutrita è prendersene cura tutti i giorni grazie a creme e sieri per la pelle. Una volta a settimana (almeno), però, ognuno di noi avrebbe bisogno di una maschera idratante viso fai da te; necessaria per una skin care accurata, una coccola in più per tutte le donne e gli uomini che sono quotidianamente sottoposti a moltissime fonti di stress.

La maschera idratante viso: ingredienti e preparazione

La maschera idratante viso fatta in casa è un jolly da utilizzare tutti i mesi dell’anno insieme ad una buona crema: ecco cosa vi servirà per farne una di qualità in casa.

Ingredienti

3 cucchiai di olio di cocco;

farina di riso q.b;

acqua di cocco q.b.

La quantità degli ingredienti va vagliata caso per caso, per cui bisogna andare ad occhio per ottenere densità e quantità adeguate allo scopo.

Preparazione

Per preparare la nostra maschera idratante viso occorrerà munirsi di un piccolo recipiente in cui versare 3 cucchiai di olio di cocco e farina di riso un po’ alla volta. Aggiungete farina fino ad ottenere la giusta consistenza. La maschera idratante viso non dovrà essere né troppo liquida, né troppo solida. Procedere amalgamando bene e applicando la maschera sul viso. Lasciare in posa per circa 20 minuti, dopodiché risciacquare con abbondante acqua di cocco.

L’olio di cocco è molto usato per ammorbidire la pelle e mantenerla idratata, contrastando così la perdita di elasticità e i segni del tempo dovuti agli agenti ambientali. Molto utilizzato e reperibile in natura, l’olio di cocco avanzato dall’acquisto può essere usato anche per la pelle del corpo ed è adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.