Mascara sopracciglia: guida alla scelta

Il mascara sopracciglia oltre a colorare in modo naturale, riempie e fissa le sopracciglia rendendole perfette e sempre in ordine.

Il tema sopracciglia è sempre molto delicato: molte le curano quasi più della bocca, altre le trascurano quotidianamente. Percepito come cosmetico di «serie B», il mascara per sopracciglia, colorato o non, torna alla riscossa grazie anche all’uso che ne fanno continuamente le pop star e modelle come Bella e Gigi Hadid, Rihanna, Kendall Jenner e Rita Ora. Se volete imparare ad utilizzarlo, qui ci sono tantissimi consigli da seguire per scegliere quello giusto a seconda del tipo di occhio che si possiede. Il primo passo da compiere è scegliere quello del colore giusto: come si indovina? Puntando al colore dei capelli. Per i capelli biondi la tonalità deve essere leggermente più scura in quanto i colori troppo chiari non sottolineano e incorniciano lo sguardo mettendolo in risalto, al contrario per i capelli neri è necessario scegliere un colore leggermente più chiaro per non indurire troppoi lineamenti.

Mascara sopracciglia: come fare la scelta giusta?

La prima cosa da tener presente quando lo si applica è che la zona su cui dobbiamo intervenire deve essere pulita! Perciò armateci di pinzette e spugnetta ed eliminate l’eccesso, oltre a detergere il punto desiderato. Tenete a mente, poi, che i prodotti in polvere non durano. Per resistere al sudore, all’umidità, al caldo e al resto hanno bisogno di una base di supporto (scegliete quindi una pomata o un primer adatto. Se le vostre sopracciglia non hanno particolari problemi (sono quindi già piuttosto folte e hanno una buona forma) potrebbe bastarvi anche solo una matita o un ombretto chiaro, per andare a riempire qua e là quanche buchetto e ricreare qualche pelo ma per ottenere l’effetto wow avete sicuramente bisogno di un rimmel. Alcuni preferiscono il gel ma il mascara ha un’azione più intensa che fissa le sopracciglia, le riempie e le colora (al massimo potete aggiungere del gel sul finale per fissare il trucco). Il mascara racchiude attivi specifici per nutrire e fortificare le sopracciglia, mentre lo scovolino è perfetto per disciplinare i peletti. Per raggiungere la perfezione di un look che regali uno sguardo magnetico si potrebbe abbinare al mascara una matita dello stesso colore, che definisce l’arcata, sfumando il colore e disciplinando la forma stessa delle sopracciglia. Poi si passerà il mascara e infine per un’azione che dura nel tempo il gel fissante. La prima azione da compiere è quella di scegliere un mascara sopracciglia che si intoni ai vostri capelli e testarlo; se non funziona cambiate e continuate i test, con una sola indicazione: prediligere sempre e solo prodotti naturali!