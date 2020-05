Mascara per occhi piccoli, grandi o a mandorla: come scegliere

Il mascara ha una funzione fondamentale nel make up del viso: ecco come scegliere quello adatto in base alla forma dell'occhio.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

Come truccare gli occhi piccoli, grandi o a mandorla, per renderli magnetici e intriganti? Il segreto è tutto nel mascara: i rimmel non sono tutti uguali, ognuno con le sue caratteristiche, è adatto ad un tipo di occhio diverso. Nessun occhio è uguale e che non è detto che non ci si ritrovi ad appartenere, in parte, a più categorie: basterà trarre ispirazione da entrambe! Ce n’è uno facilissimo da individuare, quello a mandorla, per il resto per il momento cercheremo di dividere gli altri in due categorie: grande e piccolo.

Come scegliere il mascara in base agli occhi

Se avete un occhio piccolo, il mascara è fondamentale per esaltare il viso. Il mascara giusto per ingrandire occhi è quello volumizzante; controllate che sia leggero, che non appesantisca eccessivamente. Nella scelta del pezzo giusto per voi, non trascurate l’applicatore: sono ottimi i rimmel con maxi-brush, uno scovolino con setole molto fitte che separa bene le ciglia e stende una dose generosa di prodotto, perché permette, oltre che di volumizzare anche di infoltire. Perfetti anche i mascara dotati di scovolino incurvante che, piegando le ciglia verso l’esterno, apre lo sguardo e fa apparire l’occhio più grande.

Se il vostro problema, invece, non è la grandezza avrete più scelta fra la gamma di mascara a vostra disposizione.Vi basterà optare per una scelta allungante. Il problema sarà, però l’applicazione: non dimenticate di stenderlo anche sulle ciglia inferiori per incorniciare completamente lo sguardo. Il tocco finale, per chi lo desidera, è aggiungere una matita con colorazione molto chiara all’interno della rima inferiore. Lo sguardo verrà improvvisamente esaltato.

Se avete avuto la fortuna di avere, invece, gli occhi a mandorla, caratteristici di molti popoli asiatici, siete ufficialmente le più invidiate: il vostro occhio è considerato affascinante ed esotico. Il make up che userete non dovrà mai nascondere o cambiare qualcosa dell’occhio ma piuttosto valorizzarlo ed esaltarne i tratti. La scelta del mascara sarà fondamentale. Dovrà cadere su un prodotto volumizzante e allungante: applicandolo sopra e sotto se l’occhio è piccolo o di medie dimensioni, mentre se avete gli occhi grandi limitatevi a metterlo solo sopra. In entrambi i casi insistete soprattutto sulle ciglia esterne per rendere l’occhio ancora più espressivo. Optate per un nero intenso per uno sguardo da gatta, misterioso e felino.

Un ultimo consiglio: l’occhio, di qualsiasi tipo o genere, è molto delicato, quando tornate a casa tenete a mente di usare lo struccante per rimuovere tutto e un po’ di crema per rinfrescare la pelle!