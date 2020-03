Mark Wahlberg diventa vegano

Fonte immagine: Eva Rinaldi via Wikipedia

Mark Wahlberg si è convertito alla dieta vegana: è quanto ha confermato l'attore nel corso di una recente intervista video.

Anche Mark Wahlberg ha deciso di convertirsi alla dieta vegana. A confermarlo è stato lo stesso attore hollywoodiano, approfittando di un’intervista video per l’edizione statunitense di Men’s Health: Wahlberg segue questo regime alimentare da tre settimane e riferisce di sentirsi particolarmente in forma.

Il protagonista di tante pellicole di culto, come “Boogie Nights”, ha rivelato il suo nuovo stile di vita in un episodio di “VS The Internet”, popolare webserie targata Men’s Health, così come già riferito. In risposta a una domanda dei giornalisti, Wahlberg ha riferito di aver ormai rinunciato alle abbuffate del passato, soprattutto quelle a base di proteine animali allo scopo di aumentare la massa muscolare, dopo aver notato dei problemi di salute.

Mangiavo anche otto pasti al giorno durante questo film (“The Fighter, ndr). A volte bistecche due volte al giorno. Ma anche pollo, pesce, manzo e maiale. Alla fine delle riprese, dopo sei mesi, ho avuto problemi intestinali.

L’attore quarantottenne, spesso elogiato sui social network per il suo fisico scolpito, ha quindi deciso di passare a una dieta unicamente vegerale:

Sto seguendo da tre settimane una dieta esclusivamente vegetale. E, ve lo devo dire, mi sento davvero bene. È ottima.

Da qualche giorno, Wahlberg condivide sui social network la propria dieta, ad esempio mostrando su Instagram la colazione ai suoi 14.5 milioni di follower. Questa comprende un estratto vegetale, pancakes vegani, pane integrale e burro sempre vegetale. L’attore ha espresso anche interesse per l’Impossible Burger, un hamburger completamente vegan dalla consistenza e dal sapore simile a quello della vera carne.

Fonte: LiveKindly