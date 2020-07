Mare Monstrum 2020: reati contro il mare in crescita nel 2019

Pubblicato da Legambiente il rapporto Mare Monstrum 2020, nel documento evidenziato l'incremento nel 2019 delle infrazioni a danno dell'ecosistema marino.

Oltre 23mila aggressioni all’ecosistema marino lo scorso anno secondo Mare Monstrum 2020. Il rapporto annuale di Legambiente fotografa un orizzonte poco rassicurante per la tutela delle specie ittiche e del loro habitat. Le infrazioni registrate da Capitaneria di Porto e forze dell’ordine sono aumentate nel 2019 del 15,6% (rispetto al 2018). Sequestrati beni del valore complessivo pari a 520 milioni di euro, per un totale di 6.486 sequestri effettuati (+11,2%).

Rapporto Mare Monstrum redatto dall’Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di Legambiente. Nel documento viene indicato inoltre come il 52,4% delle infrazioni sia localizzato tra Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Tra le problematiche maggiori la pesca illegale, che da sola rappresenta il 22% delle aggressioni all’ecosistema marino.

Da Legambiente anche una riflessione sul periodo di lockdown causato dalla pandemia di Coronavirus. Secondo l’associazione durante la quarantena è emerso chiaramente l’impatto dell’uomo sulla natura:

Per qualche mese ci siamo illusi che qualcosa potesse cambiare, che nulla dovesse per forza tornare come prima. Abbiamo assistito a come la natura, senza la nostra invadente presenza, in molti casi si sia ripresa i suoi spazi, ci siamo commossi per la spavalda tranquillità degli animali selvaggi, per i torrenti improvvisamente cristallini come non li avevamo mai visti, per le dune che hanno rapidamente riconquistato le spiagge, il mare pulito.

Con la pandemia da Covid-19 e il lungo periodo di lockdown abbiamo avuto la chiara dimostrazione di quanto incida negativamente la pressione antropica sull’ecosistema e, ancor più, di quanto sia devastante l’impatto delle attività illecite. In assenza di scarichi industriali, i fiumi si sono rapidamente ripuliti, salvo poi, pochi giorni dopo la ripartenza, tornare a subire l’avvelenamento da parte degli ecocriminali. Insomma, l’illusione, purtroppo, è svanita ben presto.