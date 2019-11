Manna: cos’è e proprietà dell’estratto di frassino

Fonte immagine: Pixabay

Ottima per regolarizzare l’intestino e per combattere le rughe in modo naturale: virtù e usi della manna, la linfa di frassino.

Parliamo di: Rimedi naturali

La manna è una sostanza derivata dalla linfa che fuoriesce dalla corteccia del frassino, soprattutto durante la stagione estiva, in particolare del Fraxinus ornus. Nota per le proprietà lassative, la manna vanta in realtà una pluralità di virtù che possono essere sfruttate sia in campo alimentare sia in ambito estetico e curativo.

Le piante da cui si estrae la manna crescono specialmente nei terreni argillosi delle zone caratterizzate dal clima mediterraneo, sviluppandosi ad altitudini medie. Molto nota è la manna che si produce in Sicilia, nelle zone di Cefalù e Castelbuono.

Cos’è la manna

La manna è un liquido di colore azzurro chiaro che, a contatto con l’aria, si solidifica diventando biancastro. Il suo gusto originario è amaro, tuttavia in seguito all’esposizione e alla condensazione si modifica diventando molto più dolce e delicato. A seconda delle modalità di estrazione, inoltre, la manna viene classificata in modo diverso: se la manna cannolo è la varietà più pregiata, prodotta dal gocciolamento del liquido fuori dalla corteccia, la manna in sorte – o manna di pala – deriva invece dalla linfa che cola fino a terra raccolta nelle pale di fico d’india. La manna in rottame, infine, si ottiene dalla linfa che scorre lungo il tronco del frassino.

Il nome manna deriva dal racconto biblico che narra della discesa di una sostanza sconosciuta dal cielo, mandata da Dio per sfamare il suo popolo, chiamata dagli ebrei “Man Hu”, che tradotto significa “che cos’è”.

Proprietà

La manna di frassino, facilmente assimilabile dall’organismo, si caratterizza per una lunga serie di proprietà benefiche dovute alla presenza di principi specifici: la mannite, ad esempio, vanta un’azione lassativanaturale mentre le mucillagini possono migliorare la flora batterica intestinale. L’acqua e gli oligoelementi contenuti nella manna, inoltre, hanno effetto idratante mentre il glucosio e il fruttosio sono sostanze dal notevole potenziale nutriente. La presenza di resine e composti di azoto nonché di antiossidanti, infine, si rivela benefica per la cura della pelle e per l’eliminazione delle tossine.

Benefici

I benefici della manna sono numerosi, tanto che questa preziosa linfa è considerata:

un efficace lassativo naturale che permette di regolarizzare l’intestino e di migliorarne il transito;

e di migliorarne il transito; un rimedio naturale contro la tosse grazie alle proprietà sedative ed espettoranti;

grazie alle proprietà sedative ed espettoranti; un aiuto per controllare il peso corporeo grazie alla presenza di acidi e mucillagini che permettono di eliminare il grasso in eccesso;

corporeo grazie alla presenza di acidi e mucillagini che permettono di eliminare il grasso in eccesso; un antirughe efficace grazie agli antiossidanti, tanto da essere spesso usata come componente di prodotti cosmetici anti-età.

Modo d’uso

La manna è facilmente reperibile in erboristeria, tuttavia è sempre consigliato chiedere un parere medico prima di utilizzarla per finalità terapeutiche. Se usata come lassativo, infatti, rischia di generare il peggioramento di alcune patologie come un’occlusione intestinale. In alcuni casi, inoltre, l’assunzione della manna può sviluppare nausea e flatulenza.

È possibile utilizzare questa sostanza come dolcificante oppure assumerla con l’acqua, dosando la quantità a seconda della finalità che si desidera ottenere: in ogni caso, per regolarizzare l’intestino è opportuno assumerla per diversi giorni al fine di ottenere effetti benefici a lungo termine.