Mangiare sano: show di cucina un aiuto per i bambini

Fonte immagine: Foto di Дарья Яковлева da Pixabay

Gli show di cucina possono aiutare i bambini a mangiare sano, a sostenerlo uno studio condotto nei Paesi Bassi.

Gli show di cucina potrebbero giocare un ruolo chiave nell’educazione alimentare dei bambini. A sostenerlo uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Tilburg, nei Paesi Bassi, secondo i quali quanto detto durante le trasmissioni televisiva porterebbe i più piccoli verso migliori abitudini a tavola. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Journal of Nutrition Education and Behavior.

Secondo gli studiosi gli show di cucina porterebbe i bambini a mangiare sano scegliendo cibi più salutari al posto di quelli “spazzatura”. Per confermare l’ipotesi i ricercatori hanno coinvolto, con il consenso dei genitori, 125 giovanissimi tra i 10 e i 12 anni d’età. A ciascuno dei giovani studenti, appartenenti a 5 istituti dei Paesi Bassi, uomini e donne della Università di Tilburg hanno chiesto di guardare per 10 minuti una trasmissione televisiva a tema e poi hanno offerto ai bimbi uno spuntino come ricompensa.

La scelta dello spuntino era tra una mela (o altra opzione salutare), una manciata di patatine o di snack salati. Come sottolineato dal prof. Frans Folkvord, prima firma dello studio: