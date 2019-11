Mangiare sano: meglio cenare entro le 18 secondo uno studio

Mangiare dopo le 18 mette a rischio la salute del cuore, la forma fisica e la gestione degli zuccheri, a sostenerlo uno studio della Columbia University.

Parliamo di: Mangiare sano

Diversi studi hanno cercato di capire quali siano gli alimenti giusti per mangiare sano e mantenere il cuore in salute. Altri hanno indagato, come in questo caso la Columbia University, sull’impatto che l’orario dei pasti ha sull’organismo umano. Nello specifico è stato valutato l’effetto che il cenare prima delle 18 avrebbe sul benessere dell’uomo o della donna.

Lo studio statunitense ha preso in esame 112 donne, di età media pari a 33 anni. All’inizio dello studio le partecipanti sono state sottoposte a esami per valutare la salute del cuore e dell’apparato vascolare, ripetuti a distanza di un anno. A ciascuna di loro è stato chiesto di compilare un diario elettronico annotando la propria dieta giornaliera per una settimana in due distinti momenti (all’inizio della ricerca e verso la fine della stessa).

In base ai risultati che verranno a breve presentati durante le American Heart Association’s Scientific Sessions di Philadelphia, le donne che avevano l’abitudine di cenare prima delle 18 mostravano una migliore pressione sanguigna, una gestione degli zuccheri più efficiente e un indice di massa corporea (BMI, Body Mass Index) più in linea con i parametri considerati “salutari”.

Il perché risiederebbe nell’evoluzione umana, che ha sempre più associato i ritmi del corpo all’alternanza giorno/notte. Come ha sottolineato l’autrice dello studio Nour Makarem, ricercatrice associata presso il Columbia University Irving Medical Center, per mangiare sano occorrerebbe rispettare tali ritmi:

Ci siamo evoluti per adottare un ciclo di 24 ore composto da luce e buio, il che significa che mangiamo e siamo attivi durante il giorno e dormiamo di notte. I sempre più pressanti impegni di lavoro e gli spostamento spingono tutto sempre più avanti nell’orario e adesso mangiamo a orari non convenzionali.

Fonte: Daily Mail