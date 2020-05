Mamma orsa salva i suoi cuccioli dall’annegamento

Fonte immagine: Pexels

Mamma orsa si tuffa con coraggio in un lago per salvare i suoi tre cuccioli dall'annegamento: il video diventa virale.

Una coraggiosa orsa si è tuffata senza indugio nelle acque di un profondo lago, per salvare i suoi tre cuccioli dall’annegamento. È quanto è accaduto presso il South Lake Tahoe, in California, dove alcuni turisti hanno potuto testimoniare la grande impresa condotta da questa mamma a quattro zampe. Tutti i piccoli sono stati riportati a riva, forse spaventati ma sani e salvi.

Non è ben chiaro come i tre cuccioli siano finiti nelle profonde acque del lago, forse per un tentativo di attraversamento fallito. Le correnti tipiche dello specchio d’acqua hanno però impedito ai piccoli orsi di tornare a riva, faticando non poco nel rimanere a galla. E così mamma orsa è subito giunta in loro soccorso, raggiungendo ogni singolo esemplare per trasportarlo sul dorso in piena sicurezza. Così ha spiegato la South Lake Tahoe Fire Fighters Association, nel commentare il video pubblicato sulle piattaforme social:

Mamma orsa era determinata nel salvare da sola tutti i suoi tre cuccioli, nuotando senza sosta per riportarli in sicurezza.

I vigili del fuoco sono stati infatti chiamati dai passanti per recuperare i cuccioli in difficoltà ma, una volta giunti sul posto, è apparso evidente come questa straordinaria madre non avesse bisogno di alcun aiuto. Come lecito attendersi, l’incredibile impresa del plantigrado è stata ripresa in video ed è divenuta virale sui social network.

Non capita raramente, in realtà, che le orse si lancino in fiumi e laghi per recuperare cuccioli in difficoltà. Questi plantigradi sono infatti dei provetti nuotatori, i piccoli vengono invitati dai genitori a sperimentare con l’acqua sin dai primi mesi di vita. A volte le correnti sono troppo forti, o le abilità di nuoto non ancora sufficientemente sviluppate, tanto da rendere necessario l’intervento provvidenziale della madre.

Fonte: Huffington Post