Maltempo, torna la pioggia in buona parte del Centro-Nord

Fonte immagine: Image by PublicDomainPictures from Pixabay

Torna ad affacciarsi il maltempo in Italia, con alcune Regioni del Centro e del Nord a rischio di forti precipitazioni: nebbia al Centro-Sud.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Torna il maltempo su diverse Regioni d’Italia. Dopo qualche giorno di tempo tutto sommato stabile si riaffaccia la pioggia su buona parte della Penisola. Interessato soprattutto il versante alpino del Nord-Ovest, alcune aree prealpine e alcune Regioni del Centro.

Le prossime ore porteranno pioggia in modo particolare sulla Liguria, il Piemonte e la Lombardia. Secondo il sito Ilmeteo.it il rischio di precipitazioni intense è alto anche sulla Valle d’Aosta. Sulle Regioni del Nord-Est il cielo sarà molto nuvoloso, ma il clima si confermerà asciuto e non si dovrebbero registrare altri fenomeni meteorologici di rilievo.

Qualche precipitazione è attesa anche sulla Toscana, con possibilità di piogge anche intense. Sia in questa Regione che in quelle sopracitate l’incertezza meteo e le precipitazioni sono destinate a durare fino alle prime ore della serata, quando il tempo andrà verso il miglioramento.

Maltempo, rischio nebbia su Nord-Est e Centro Italia

Nonostante la quasi totale assenza di precipitazioni, diverse Regioni si troveranno a dover affrontare fitti banchi di nebbia. Tra queste il Veneto e l’Emilia-Romagna. Fenomeni di scarsa visibilità sono attesi anche nel Lazio, in Toscana, ma anche più a Sud in Campania e lungo le coste della Calabria.

Bel tempo in arrivo da giovedì

Una nuova sacca di alta pressione si muoverà sull’Italia a partire dalla giornata di giovedì. Il tempo diventerà progressivamente più stabile e soleggiato su tutta la Penisola, salvo mutare nuovamente con l’arrivo del fine settimana.

A partire da sabato l’alta pressione si sposterà verso est in direzione dei Balcani. Risulteranno quindi esposte a correnti di bassa pressione le Regioni del Nord-Ovest come Liguria, Piemonte e parte della Lombardia. Non si dovrebbero tuttavia registrare precipitazioni, ma soltanto fenomeni diffusi di cielo coperto e temperature in linea con il periodo autunnale. Qualche nube in transito domenica sul versante tirrenico del Centro Italia.

Fonte: Ilmeteo.it