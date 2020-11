Maltempo Sardegna, WWF: urge messa in sicurezza del territorio

Il maltempo si è abbattuto duramente sulla Sardegna, tre vittime nella sola Bitti: il WWF chiede l'urgente messa in sicurezza del territorio.

L’ondata di maltempo si sta abbattendo duramente sulla Sardegna. Tre le vittime accertate nella sola Bitti, “un disastro che si ripete a distanza di sette anni” sottolinea il WWF. I cambiamenti climatici hanno provocato ancora più danni in questo caso, segno secondo l’associazione dell’assenza di un adeguato lavoro di messa in sicurezza sul fronte del dissesto idrogeologico.

Serve un netto cambio di passo nella gestione del territorio, prosegue il WWF, che vede nella situazione sarda un pesante campanello d’allarme. Al contempo l’allerta maltempo in Sardegna rappresenta un “atto di accusa” secondo l’associazione, che chiede interventi urgenti per contrastare il dissesto idrogeologico in Italia.

Il Bel Paese in generale è stato reso fragile, afferma il WWF, da azioni come la canalizzazione e il “tombamento” dei corsi d’acqua, dall’incuria e dalla riduzione delle aree diesondazione naturale. Ulteriori ritardi non sono ammissibili, ha concluso l’associazione ambientalista: