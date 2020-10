Maltempo, fine settimana da brividi tra freddo e nubifragi

Ancora un'ondata di maltempo in arrivo sull'Italia, con alcune Regioni interessate da un rapido peggioramento meteo nel fine settimana.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Una nuova ondata di maltempo attende l’Italia nel fine settimana. Freddo e nubifragi interesseranno diverse aree della Penisola, costringendo all’addio per il 2020 alle condizioni meteo tipicamente estive. I primi peggioramenti sono attesi già dalla giornata di venerdì, ma con il passare delle ore il cielo si farà sempre più scuro.

È diretto verso l’Italia un vortice ciclonico, che porterà forti piogge e un ulteriore abbassamento delle temperature in varie Regioni. Stando alle previsioni di Ilmeteo.it le prime zone a essere interessate sabato mattina dal maltempo saranno quelle del Centro-Nord, in particolare la parte settentrionale del Lazio e la Toscana.

Sempre al Centro, sono previste piogge intense anche sull’Emilia Romagna. Interessata dal peggioramento anche il nord e il centro della Sardegna. Spostandoci più al Nord le zone più a rischio nella giornata di sabato sono quelle del Triveneto e dell’arco pre-alpino. Decisamente meno freddo il clima al Sud, nel Nord-Ovest e sul versante adriatico del Centro, dove venti di Scirocco manterranno ancora una parvenza di fine estate.

Sabato pomeriggio il maltempo allenterà la sua morsa sulla Toscana. Al contrario sul Lazio è previsto un forte peggioramento delle precipitazioni, al pari del Friuli-Venezia Giulia. Abruzzo, Marche e Umbria satranno interessate da isolati piovaschi, mentre si segnala neve sui rilievi alpini e prealpini a un’altezza di 1600 metri.

Maltempo, le previsioni per domenica

Per domenica il maltempo sembra inizialmente allentare la sua presa su Lazio e Toscana, ma è ben lontano dal salutare l’Italia. Piogge sparse e nevicate in mattina lungo tutto l’arco alpino. Nel corso del pomeriggio e della serata è atteso un nuovo e deciso peggiormamento delle condizioni meteo.

A pagare un conto salato sarà soprattutto la Liguria, dove in serata sono attese piogge intense e nubifragi in alcune zone della Regione. Sotto osservazione anche le zone alpine del Triveneto. Un primo peggioramento si avrà già dal pomeriggio, nell’area ligure come anche su Sardegna occidentale, Triveneto e Toscana.

Nevicate anche rilevanti nell’arco alpino, anche sotti i 1300 metri. Venti di scirocco renderanno molto mossi o “localmente agitati” alcuni tratti del Tirreno centro-settentrionale. Al contrario il Sud sarà ancora “preda” di temperature insolitamente miti per il periodo e qualche isolata nuvolosità.

