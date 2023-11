Maltempo: esondazioni in Toscana, 5 vittime

Il maltempo in Toscana ha avuto un impatto devastante sulla regione, causando vittime e danni significativi. È fondamentale che le autorità locali e nazionali continuino a coordinare gli sforzi di soccorso, assistenza e ripristino per aiutare le comunità colpite a tornare alla normalità. Questi eventi estremi ci ricordano l'importanza della preparazione per situazioni meteorologiche avverse e della solidarietà nella risposta alle crisi.

L’Italia è stata colpita da un’ondata di maltempo che ha causato devastazioni significative in diverse regioni del Paese. La Toscana è una delle regioni più colpite, con tre vittime accertate e danni considerevoli a seguito dell’esondazione di fiumi e torrenti.

5 le vittime del maltempo

Il maltempo ha causato la perdita di cinque vite umane in Toscana, secondo le ultime dichiarazioni di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Due delle vittime erano residenti a Montemurlo, nella provincia di Prato, e la terza vittima a Rosignano, nella provincia di Livorno. Una donna di 84 anni ha perso la vita a causa di un malore, mentre cercava di spalare via l’acqua dalla sua abitazione. Una situazione analoga ha colpito un uomo di 85 anni, trovato senza vita in una stanza completamente allagata, nella frazione di Bagnolo.

L’esondazione dei fiumi

La città di Prato è stata particolarmente colpita dall’esondazione del fiume Bisenzio. Le acque in piena hanno sommerso il quartiere Santa Lucia, causando gravi danni. Le auto parcheggiate sono state portate via dalla corrente e l’ospedale Santo Stefano è stato allagato, compresi i sotterranei e parte del piano terra. Anche il piazzale della stazione centrale è stato allagato e chiuso. A Pontedera, nella provincia di Pisa, l’ospedale Lotti ha subito un’alluvione al piano terra, causando la sospensione delle attività chirurgiche e dei servizi di dialisi.

Stato di emergenza nazionale

Secondo Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, sta per essere approvato lo stato di emergenza nazionale.

Ho appena parlato con la presidente Giorgia Meloni. Il Consiglio dei ministri sta per approvare lo stato di emergenza nazionale

Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, ha espresso il suo sconcerto e dolore per le devastazioni nella sua città. Ha sottolineato l’importanza di documentare i danni prima di intraprendere azioni di pulizia e riparazione per agevolare le procedure di richiesta di aiuti e assistenza.

Secondo Musumeci, è arrivato il momento di semplificare le procedure. Sono tanti gli enti che si occupano di prevenzione e il rischio, secondo il Ministro per la Protezione Civile, è che nessuno faccia nulla.