Maltempo, dopo il caldo ecco i temporali: allerta al Nord

Maltempo in arrivo sull'Italia, diverse le aree del Nord già colpite da temporali e forte vento: allerta arancione per Emilia-Romagna e Lombardia.

Il forte caldo lascia il posto all’allerta maltempo. Come preannunciato la scorsa settimana ecco che arrivano i primi rovesci sulle zone del Nord Italia, pronti a calare nei prossimi giorni sul Centro. Pioggia, temporali e forte vento hanno colpito la Lombardia già nelle ultime ore, mentre durante la giornata di oggi “allerta arancione” per l’Emilia Romagna.

Domenica sera il maltempo ha colpito soprattutto la zona di Pavia e Provincia, interessate da un violento temporale e da raffiche di forte vento. Fenomeni temporaleschi anche su Milano, la Provincia di Alessandria, Valtellina e Alta Valsassina. Pericolo in strada per la rottura di rami e la caduta di alcuni alberi.

Smottamenti e raffiche di vento in Alta Valsassina, colpita intorno alle 21 da un forte temporale. Segnalati anche diversi “black-out”. Nel Bormiese, Valtellina, il maltempo ha fatto scattare il monitoraggio di alcuni tratti soggetti a dissesto idrogeologico. Il sindaco di Valdidentro (Sondrio) ha disposto nel fine settimana l’evacuazione di 43 persone, perlopiù turisti.

Maltempo, lunedì allerta arancione per Emilia Romagna e Lombardia

Proseguono da ieri i fenomeni temporaleschi in Lombardia, mentre scattano le prime allerte anche in Emilia-Romagna. Maltempo che coinvolgerà in queste ore diverse Regioni del Nord Italia, inclusi Veneto, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento e Friuli Venezia Giulia. Previsti rovesci anche su parte della Toscana e della Liguria.

Forte vento, grandinate e piogge di grande intensità accompagneranno in diversi casi l’arrivo del maltempo. A maggiore rischio per la giornata di oggi Emilia Romagna e Lombardia, con allerta arancione per tutta la giornata.

